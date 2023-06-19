Кличко поднял старые знакомства в Европарламенте: СМИ узнали - почему обеспокоился мэр

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Кравцев Сергей
Мэр Киева Виталий Кличко пытается заблокировать принятие законопроекта 5655 о реформировании сферы градостроительства. Для этого он привлек депутата Европарламента от Германии Михаэля Галера, который с голоса внес в антикоррупционную резолюцию ЕП по Украине пункт о недопустимости принятия документа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации издания "Дело".
Виталий Кличко. Фото: из открытых источников
Издание отмечает, что поправку в резолюцию внес именно депутат от ХДС Михаэль Галер, обратила внимание народная депутат Марьяна Безугла.
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Журналисты подчеркивают, что Галера уже не в первый раз привлекают к кампании против законопроекта 5655. В частности, в марте 2023 года в СМИ, критически настроенных к градостроительной реформе, широко цитировали его 50-секундное интервью каналу "Прямой". Канал принадлежит лидеру фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко, сама "ЕС" активно поддерживает Кличко в текущем конфликте с Офисом Президента. Цитату распространили Ассоциация городов Украины (ее возглавляет Кличко), сайт городского совета Львова, сайты медиахолдинга львовского мэра Андрея Садового и т.д. Еще раньше Галер постоянно посещал разные события в Украине по приглашению Кличко, проводил с ним совместные эфиры, в том числе, и во время полномасштабного вторжения. Он также выступал с поддержкой децентрализации, которую можно было трактовать как поддержку Кличко, поскольку в это время Офис Президента в очередной раз продвигал идею разделить должности мэра Киева и главы КГГА, чтобы нейтрализовать политическое влияние городского головы. Ранее Галер также был среди подписавших "открытое письмо" от депутатов Европарламента, в котором они выражали недовольство антикоррупционной политикой Владимира Зеленского (письмо было в адрес председателя фракции Слуг народа Давида Арахамии) и угрожали риском потери макрофинансовой помощи от ЕС, а также безвизового режима. авторы материала.
Журналисты считают, что привлечение европейца к блокированию законопроекта 5655 означает исчерпание возможностей для внутреннего противостояния по внедрению реформы.
Издание отмечает, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, регулярно критикует документ и поддерживает публичную дискуссию относительно негативных последствий его внедрения. Другие объединения местного самоуправления законопроект поддержали .
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