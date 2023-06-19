Кличко поднял старые знакомства в Европарламенте: СМИ узнали - почему обеспокоился мэр



















Мэр Киева Виталий Кличко пытается заблокировать принятие законопроекта 5655 о реформировании сферы градостроительства. Для этого он привлек депутата Европарламента от Германии Михаэля Галера, который с голоса внес в антикоррупционную резолюцию ЕП по Украине пункт о недопустимости принятия документа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации издания "Дело".

Виталий Кличко. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что поправку в резолюцию внес именно депутат от ХДС Михаэль Галер, обратила внимание народная депутат Марьяна Безугла.

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Журналисты подчеркивают, что Галера уже не в первый раз привлекают к кампании против законопроекта 5655. В частности, в марте 2023 года в СМИ, критически настроенных к градостроительной реформе, широко цитировали его 50-секундное интервью каналу "Прямой". Канал принадлежит лидеру фракции "Европейская солидарность" Петру Порошенко, сама "ЕС" активно поддерживает Кличко в текущем конфликте с Офисом Президента. Цитату распространили Ассоциация городов Украины (ее возглавляет Кличко), сайт городского совета Львова, сайты медиахолдинга львовского мэра Андрея Садового и т.д. Еще раньше Галер постоянно посещал разные события в Украине по приглашению Кличко, проводил с ним совместные эфиры, в том числе, и во время полномасштабного вторжения . Он также выступал с поддержкой децентрализации, которую можно было трактовать как поддержку Кличко, поскольку в это время Офис Президента в очередной раз продвигал идею разделить должности мэра Киева и главы КГГА, чтобы нейтрализовать политическое влияние городского головы. Ранее Галер также был среди подписавших "открытое письмо" от депутатов Европарламента, в котором они выражали недовольство антикоррупционной политикой Владимира Зеленского (письмо было в адрес председателя фракции Слуг народа Давида Арахамии) и угрожали риском потери макрофинансовой помощи от ЕС, а также безвизового режима. авторы материала.

Журналисты считают, что привлечение европейца к блокированию законопроекта 5655 означает исчерпание возможностей для внутреннего противостояния по внедрению реформы.

" Законопроект 5655 вводит ряд новаций в сфере градостроительства, которые не нравятся местным органам самоуправления. В частности, речь идет о цифровизации основных процедур, связанных со строительством новых объектов: получение разрешений на начало работ, проверка документации, контроль за ходом строительства", — говорится в статье.

“Городским головам не нравится потеря контроля над теневыми процессами в строительстве в ручном режиме, а также ответственность, которую местное самоуправление будет нести за неконтролируемые самострои. Во многих городах нет генпланов развития, позволяющего распределять участки и разрешения между своими без учета потребностей общины в инфраструктуре, — добавляют авторы.

Издание отмечает, что Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, регулярно критикует документ и поддерживает публичную дискуссию относительно негативных последствий его внедрения. Другие объединения местного самоуправления законопроект поддержали .

“Для Виталия Кличко потребность в тактической победе в этом вопросе является частью большего политического противостояния с Офисом Президента, который пытается устранить мэра от неэффективного, по мнению Банковой, управления городом. Частью такого противостояния была, в частности, история с проверкой укрытий в столице", – напоминают авторы.

"Привлечение евродепутатов должно придать противостоянию глобального международного значения, где "давление на местное самоуправление" "поставит под угрозу европейские перспективы Украины". Вопрос лишь в том, понимают ли европарламентарии, что отдельные политические игроки в Украине используют их в борьбе за финансовые потоки, опираясь исключительно на свою репутацию спортивных достижений 20-летней давности”, — резюмирует издание.