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Китайский космический аппарат успешно сел на Луне

Посадочный модуль займется сбором образцов лунного грунта

сегодня, 16:18
Автор:

Сергей Медведев

Китайцы продолжают завоевывать космос. Активные исследования околоземного пространства учеными КНР дают свои результаты. Лунная программа КНР уже имеет частичный успех — космический аппарат "Чанъэ-5" из Поднебесной успешно приземлился на Луну. Далее исследовательский модуль займется сбором грунта.  

Китайский космический аппарат успешно сел на Луне

Китайский космический аппарат Чанъэ-5

Аппарат, который назвали в честь богини Луны — неотъемлемой части китайской мифологии, будет бурить поверхность спутника Земли два дня. На нашу планету предполагается доставить до двух килограммов лунного грунта, который отправят в специальной капсуле в середине декабря. В лунной мисси принимают участие специалисты Европейского космического агентства.

Отмечается, что если все пройдет как запланировано, ученые впервые за сорок лет получат информацию о состоянии лунного грунта. В случае успеха, Китай станет третьей страной после СССР и США, которые смогли выполнить такую задачу.

Это уже не первый полет китайских кораблей на Луну. В 2018 году  "Чанъэ-4" первым в истории прилунился на обратной стороне естественного спутника Земли.

Китайская программа пилотируемой космонавтики развивается с 2003 года. В планах китайских властей отправить на Луну своего космонавта.

Как сообщал портал "Комментарии", генеральный директор SpaceX Илон Маск уверен, компания высадит первых людей на Марс к 2026 году. Если точнее, через 4-6 лет. Несмотря на это Маск сообщил, что существует огромное количество рисков, связанных с этим событием. Бизнесмен заявляет, что воплотить план в реальность поможет ракета Starship, которая еще находится в разработке. Космический транспорт будет производиться из нержавеющей стали и сможет вмещать в себе до 100 человек одновременно. Starship будет ракетой многоразового использования. Она станет альтернативой коммерческого самолета. Стоит такое удовольствие дорого, но полет будет проходить относительно быстро.



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Источник: https://ru.euronews.com/2020/12/02/china-moon-robot-landing
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