Китайские интернет-магазины предлагают "топить" Трампа в унитазе, чтобы снять стресс

На популярной китайской интернет-платформе розничной торговли AliExpress появились ершики для мытья унитаза в виде президента США Дональда Трампа. Его предлагают использовать для снятия стресса и топить в унитазе.

Ершик Дональд Трамп продают на AliExpress

Предприимчивые продавцы решили воспользоваться популярностью Дональда Трампа и выставили в интернет-магазине AliExpress туалетные щетки в виде президента США. Цена за ершик для мытья унитаза в виде Трампа в китайском интернет-магазине стоит около 3 долларов (примерно 125 гривен).

Ершик для туалета в виде Трампа на AliExpress

Ершик имеет вид Трампа в костюме, который пытается что-то сказать подняв одну руку вверх. На голове у Трампа ярко желтая щетка, что больше символизирует характерную окраску кожи американского лидера.

"Веселый шутливый подарок ершик Дональд Трамп сделает вашу ванную комнату более интересной. Если вы разъярены, вы также можете утопить его и уменьшить свой стресс. Вам просто нужно взять за ручку и попросить Дональда Трампа почистить ваш туалет, чтобы ваш туалет был чистым, как в Белом доме", — говорится в описании к ершику с видом Трампа.

Производители также обещают, что щетка для туалета имеет крепкую текстуру и способна очищать на 360 градусов удаляя загрязнения из слепых зон.

Щетка для туалета в виде Трампа на AliExpress

Щетка для туалета в виде Трампа на AliExpress

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Литве была выставлена скульптура Путина в виде пениса.

Также "Комментарии" писали, что Трампа освистали его же поклонники. На видео попала обескураженная реакция президента США, когда он представил публике директора фармацевтической компании Pfizer "крупным бизнесменом".