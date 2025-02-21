Китайские интернет-магазины предлагают "топить" Трампа в унитазе, чтобы снять стресс

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Slava Kot
На популярной китайской интернет-платформе розничной торговли AliExpress появились ершики для мытья унитаза в виде президента США Дональда Трампа. Его предлагают использовать для снятия стресса и топить в унитазе.
Ершик Дональд Трамп продают на AliExpress
Предприимчивые продавцы решили воспользоваться популярностью Дональда Трампа и выставили в интернет-магазине AliExpress туалетные щетки в виде президента США. Цена за ершик для мытья унитаза в виде Трампа в китайском интернет-магазине стоит около 3 долларов (примерно 125 гривен).
Ершик для туалета в виде Трампа на AliExpress
Ершик имеет вид Трампа в костюме, который пытается что-то сказать подняв одну руку вверх. На голове у Трампа ярко желтая щетка, что больше символизирует характерную окраску кожи американского лидера.
Производители также обещают, что щетка для туалета имеет крепкую текстуру и способна очищать на 360 градусов удаляя загрязнения из слепых зон.
Щетка для туалета в виде Трампа на AliExpress
Щетка для туалета в виде Трампа на AliExpress
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Литве была выставлена скульптура Путина в виде пениса.
Также "Комментарии" писали, что Трампа освистали его же поклонники. На видео попала обескураженная реакция президента США, когда он представил публике директора фармацевтической компании Pfizer "крупным бизнесменом".
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