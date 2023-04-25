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Китайцы планируют совершить пилотируемый полет на Луну: детали

К 2023 году в Китае планируют взорвать астронавтов на поверхность Луны. Там активно развивают свою лунную программу

25 апреля 2023, 12:45
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в интервью CGTN   рассказал главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вэйжэнь, передает портал "Комментарии".

Китайцы планируют совершить пилотируемый полет на Луну: детали

Китайцы летают на Луну, но не сегодня

"К 2030 году китайцы точно смогут ступить на Луну. Это не проблема", — заметил эксперт.


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Как добавляет Ву Вэйжэнь: на этапе реализации четвертая фаза программы Луны, которая предусматривает запуск трех миссий и снаряжение международной исследовательской станции на спутнике Земли. Проект занимается специалистами Национального космического управления Китая.

Уже в 2024 году первая из трех миссий "Чанье-6" впервые в истории человечества должна взять образец почвы с обратной стороны Луны.

Следующая группа астронавтов проведет поиски следов воды на южном полюсе Луны.

А третья "Чанье-8", которая отправится в путешествие на Луну в 2028 году, должна создать там основу для строительства исследовательской станции.

Кроме того, в рамках планируемого и запуск в 2024 году спутника связи с ретрансляторами. Он позволит организовать связь с Землей и космическими аппаратами на Луне. Также, позволит создать связь между "Чанье-7" и "Чанье-8".

Ву Вэйжэнь заметил и о планах Национального космического управления Китая создать систему космической интернет-связи.

"Мы строим созвездие спутников вокруг Луны — систему, которая сможет предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования. После этого мы сможем проводить исследования глубокого космоса", — сказал он.

Данная система позволит астронавтам на поверхности Луны дать доступ к играм и телевизионным программам.

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Источник: https://news.cgtn.com/news/2023-04-25/China-to-perform-crewed-lunar-landing-before-2030-Chief-designer-1jhGzYsnRg4/index.html
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