Китайцы планируют совершить пилотируемый полет на Луну: детали

Об этом в интервью CGTN рассказал главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вэйжэнь, передает портал "Комментарии".



Китайцы летают на Луну, но не сегодня

"К 2030 году китайцы точно смогут ступить на Луну. Это не проблема", — заметил эксперт.

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Как добавляет Ву Вэйжэнь: на этапе реализации четвертая фаза программы Луны, которая предусматривает запуск трех миссий и снаряжение международной исследовательской станции на спутнике Земли. Проект занимается специалистами Национального космического управления Китая.

Уже в 2024 году первая из трех миссий "Чанье-6" впервые в истории человечества должна взять образец почвы с обратной стороны Луны.

Следующая группа астронавтов проведет поиски следов воды на южном полюсе Луны.

А третья "Чанье-8", которая отправится в путешествие на Луну в 2028 году, должна создать там основу для строительства исследовательской станции.

Кроме того, в рамках планируемого и запуск в 2024 году спутника связи с ретрансляторами. Он позволит организовать связь с Землей и космическими аппаратами на Луне. Также, позволит создать связь между "Чанье-7" и "Чанье-8".

Ву Вэйжэнь заметил и о планах Национального космического управления Китая создать систему космической интернет-связи.

"Мы строим созвездие спутников вокруг Луны — систему, которая сможет предоставлять услуги связи, навигации и дистанционного зондирования. После этого мы сможем проводить исследования глубокого космоса", — сказал он.

Данная система позволит астронавтам на поверхности Луны дать доступ к играм и телевизионным программам.

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