Китайцы планируют совершить пилотируемый полет на Луну: детали

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Белоокая Ира
Об этом в интервью CGTN рассказал главный разработчик китайской программы исследования Луны Ву Вэйжэнь, передает портал "Комментарии".
Китайцы летают на Луну, но не сегодня
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Как добавляет Ву Вэйжэнь: на этапе реализации четвертая фаза программы Луны, которая предусматривает запуск трех миссий и снаряжение международной исследовательской станции на спутнике Земли. Проект занимается специалистами Национального космического управления Китая.
Уже в 2024 году первая из трех миссий "Чанье-6" впервые в истории человечества должна взять образец почвы с обратной стороны Луны.
Следующая группа астронавтов проведет поиски следов воды на южном полюсе Луны.
А третья "Чанье-8", которая отправится в путешествие на Луну в 2028 году, должна создать там основу для строительства исследовательской станции.
Кроме того, в рамках планируемого и запуск в 2024 году спутника связи с ретрансляторами. Он позволит организовать связь с Землей и космическими аппаратами на Луне. Также, позволит создать связь между "Чанье-7" и "Чанье-8".
Ву Вэйжэнь заметил и о планах Национального космического управления Китая создать систему космической интернет-связи.
Данная система позволит астронавтам на поверхности Луны дать доступ к играм и телевизионным программам.
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25 апреля 2023, 12:52
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