Китай создал оружие, которое может погрузить города в полный блекаут — без взрыва

Китай представил новейшую разработку в области нестандартного вооружения — боеголовку, способную мгновенно выводить из строя энергосистемы целых регионов. Как сообщает китайское медиа NetEase, это оружие создано специально для поражения объектов критической инфраструктуры – электростанций, линий электропередачи и распределительных пунктов.

Китай изобрел новое оружие

Разработка имеет уникальную конструкцию: после запуска боеголовка в воздухе рассеивает облако углеродных волокон, оседающих на электропроводах и оборудовании, вызывая короткое замыкание. Следствие – полный и длительный блекаут в зоне поражения. По данным китайских источников, радиус действия такой атаки может достигать 290 км, что позволяет покрывать площади с миллионами жителей.



Главная особенность этого оружия — оно не разрушает здания и не влечет за собой взрывов. Это делает ее идеальным инструментом для ведения гибридной войны: противник теряет доступ к электроэнергии, а следовательно, и к связи, системам управления, водоснабжения и другим жизненно важным функциям, без физических разрушений.



Такая технология вызывает серьезную обеспокоенность у аналитиков, ведь речь идет об оружии, которое может парализовать мегаполисы, военные базы или стратегические объекты без выстрела. В случае войны или конфликта подобный удар может привести к коллапсу энергетической системы государства в считанные минуты.



Пока нет подтверждения использования этого оружия в боевых условиях. Однако публичное представление такого вооружения свидетельствует о готовности Китая действовать не только в военной, но и технократической плоскости современного противостояния.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Израиль шпионил за ядерными объектами Ирана около 15 лет.