Китай отреагировал на ультиматум США по РФ: детали

США и Китай могут прийти к компромиссному решению и заключить торговую сделку, избежав жестких пошлин. В то же время есть один вопрос, по которому пока что не удается прийти к согласию. Речь идет о требовании Вашингтона, чтобы Пекин прекратил закупать нефть у Ирана и России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press".

США и Китай. Фото: из открытых источников

"Китай всегда будет обеспечивать свою энергетическую безопасность, исходя из национальных интересов. Принуждение и давление ни к чему не приведут. Китай будет решительно защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития", — говорится в заявлении МИД КНР по итогам двухдневных торговых переговоров в Стокгольме в ответ на угрозу США ввести 100-процентные тарифы.

СМИ отмечает, данное заявление прозвучало на фоне взаимных сигналов Пекина и Вашингтона об оптимизме и готовности к компромиссам для стабилизации коммерческих связей между двумя крупнейшими экономиками мира.

Авторы публикации считают, что это заявление подчеркивает уверенность китайской власти в своей жесткой позиции, особенно когда торговля пересекается с энергетической и внешней политикой.

Управляющий директор консалтинговой компании Teneo Габриэль Уайлдау выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно введёт 100% тариф.

"Реализация этих угроз разрушит весь прогресс и, скорее всего, поставит крест на любой возможной сделке между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, если они встретятся осенью", — подчеркнул он.

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