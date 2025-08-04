Китай отреагировал на ультиматум США по РФ: детали

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Кравцев Сергей
США и Китай могут прийти к компромиссному решению и заключить торговую сделку, избежав жестких пошлин. В то же время есть один вопрос, по которому пока что не удается прийти к согласию. Речь идет о требовании Вашингтона, чтобы Пекин прекратил закупать нефть у Ирана и России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Associated Press".
США и Китай. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, данное заявление прозвучало на фоне взаимных сигналов Пекина и Вашингтона об оптимизме и готовности к компромиссам для стабилизации коммерческих связей между двумя крупнейшими экономиками мира.
Авторы публикации считают, что это заявление подчеркивает уверенность китайской власти в своей жесткой позиции, особенно когда торговля пересекается с энергетической и внешней политикой.
Управляющий директор консалтинговой компании Teneo Габриэль Уайлдау выразил сомнение, что президент США Дональд Трамп действительно введёт 100% тариф.
Читайте также на портале "Комментарии" — советник президента США Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны России против Украины. Именно благодаря Индии российский бюджет получает огромные суммы после продажи нефти индусам. Об этом говорится в материале информационного агентства Reuters.