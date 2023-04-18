Китай больше не первый: названа страна с наибольшим количеством населения

Китай впервые за более чем 70 лет потерял статус страны с наибольшим количеством населения. Его обогнала Индия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс MarketWatch.

Индия стала самой густонаселенной страной мира. Фото из открытых источников

Согласно анализу данных от ООН, аналитики MarketWatch высчитали, что 14 апреля Индия достигла населения в 1 425 782 975 человек, то есть более 1,45 млрд. человек. В то время как население Китая уменьшилось до 1 425 748 032 человек. Это впервые, когда Китай потерял статус страны с наибольшим количеством населения, начиная со статистики ООН, ведущейся с 1950 года. Данные аналитиков базируются на отчете ООН о "Прогнозах народонаселения мира" за 2022 год. Эти прогнозы делаются два раза в год – 1 января и 1 июля.

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Таким образом, ООН прогнозирует, что население Индии на 1 января 2023 года составляло 1 422 026 528 человек, а на 1 июля 2023 года составит 1 428 627 663 человека, увеличившись более чем на 6,6 миллиона человек. 1 января 2023 года Китай занимал первое место с населением в 1425849288 человек, но, по прогнозам, к июлю его население упадет до 1425671352, поскольку Китай потеряет почти 178000 человек.





Однако исследователи хотели высчитать точную дату, когда Индия станет самой густонаселенной страной мира. Согласно данным ООН, прирост населения в Индии ежедневно составляет около 36 тыс. 470 человек, тогда как население Китая медленно уменьшается на 983 человека ежедневно. Итак, аналитики MarketWatch высчитали, что утром 14 апреля Индия обогнала Китай по количеству населения впервые в современной истории.

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