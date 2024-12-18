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Кислица заявил, что ожидает от Греции и Дании поддержку Украины в 2025 году: какая причина

Греция и Дания стали новыми членами Совбеза ООН.

18 декабря 2024, 09:50
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Slava Kot

Постоянный представитель Украины при Генеральной ассамблее ООН Сергей Кислица заявил, что в следующем году ожидает поддержки от Греции и Дании. Как сообщил украинский дипломат, эти две страны станут новыми членами Совета Безопасности ООН.

Кислица заявил, что ожидает от Греции и Дании поддержку Украины в 2025 году: какая причина

Сергей Кислица. Фото из открытых источников

Сергей Кислица на платформе Х опубликовал сообщение, в котором рассказал о прекращении деятельности в Совбезе ООН четырех стран: Эквадор, Мальта, Швейцария и Япония. Вместо них, с начала нового года в Совбез ООН присоединятся две страны – Греция и Дания.

"Нам их будет не хватать, но мы полагаемся на твердую поддержку таких новых членов, как Греция и Дания, которые уже 1 января займут свои места за подковой в Зале Совбеза, где будет председательствовать Алжир", — написал Кислица.

Совет Безопасности ООН – это самый влиятельный орган Организации Объединенных Наций, созданный для поддержки международного мира и безопасности. Это своеобразный "полицейский" на мировой арене, имеющий полномочия принимать решения, касающиеся международных конфликтов.

Совет состоит из 15 членов: 5 постоянных (США, Россия, Китай, Франция, Великобритания) и 10 непостоянных, избираемых на два года. Постоянные члены имеют право вето, то есть могут заблокировать любое решение. Именно этим правом активно пользуется Россия, блокирующая большинство решений, касающихся ее военной агрессии против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по войне России против Украины. 14 стран голосовали против.

Также "Комментарии" писали, что Украина в ООН назвала два шага, которые ждет от мира, как ответ на ядерный шантаж РФ.



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Источник: https://x.com/SergiyKyslytsya/status/1869139815435788556
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