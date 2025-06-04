Кислица высмеял Лаврова в Международный день лошадей

Первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица критически отреагировал на решение Генеральной ассамблеи ООН провести голосование о введении Международного дня лошади. По словам украинского дипломата, сейчас существуют более насущные вопросы.

Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Кислица на платформе X опубликовал критический отклик приведя строки из произведения Михаила Коцюбинского "Лошади не виноваты".

"Это выражение о лошадях на самом деле о лицемерном нежелании видеть действительных виновников, снимать вину с виновных. Между тем Генассамблея ООН приняла решение о праздновании международного Дня лошадей. Ну что еще актуально?!", — объясняет бывший постоянный представитель Украины в ООН.

Кислица вспомнил случай, когда Украина пыталась несколько лет ввести День борьбы с дезинформацией, однако постоянно натыкалась на критику, что "не следует эти дни вводить".

Украинский дипломат указал, что "лошади виноваты", вероятно, намекая на главу МИД РФ Сергея Лаврова, которого иногда сравнивают с непарнокопытным животным

"Кони не виноваты? Нет, виноваты… и еще как, если уж на то пошло. Виновных следует привлекать к ответственности, а если есть за что, то и в конюшню в Гаагу тащить", — пишет Кислица.

Также Кислица отметил, что резолюцию о праздновании Международного дня лошади выдвинула Монголия, ратифицировавшая Римский устав, но нарушившая свои обязательства, когда не арестовала Путина во время его визита в страну.

Генассамблея ООН поддержала введение Международного дня лошади 11 июля. Из 166 участвовавших в голосовании стран против была только одна – США.

Голосование в ООН за Международный день лошади

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кислица высмеял Лаврова в ООН, сказав: "Что ты за животное?".

Также "Комментарии" писали, что Кислица намекнул на смерть Лаврова, но хочет, чтобы россиянин был жив.