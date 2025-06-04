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Slava Kot
Первый замминистра иностранных дел Сергей Кислица критически отреагировал на решение Генеральной ассамблеи ООН провести голосование о введении Международного дня лошади. По словам украинского дипломата, сейчас существуют более насущные вопросы.
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Сергей Кислица на платформе X опубликовал критический отклик приведя строки из произведения Михаила Коцюбинского "Лошади не виноваты".
Кислица вспомнил случай, когда Украина пыталась несколько лет ввести День борьбы с дезинформацией, однако постоянно натыкалась на критику, что "не следует эти дни вводить".
Украинский дипломат указал, что "лошади виноваты", вероятно, намекая на главу МИД РФ Сергея Лаврова, которого иногда сравнивают с непарнокопытным животным
Также Кислица отметил, что резолюцию о праздновании Международного дня лошади выдвинула Монголия, ратифицировавшая Римский устав, но нарушившая свои обязательства, когда не арестовала Путина во время его визита в страну.
Генассамблея ООН поддержала введение Международного дня лошади 11 июля. Из 166 участвовавших в голосовании стран против была только одна – США.
Голосование в ООН за Международный день лошади
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кислица высмеял Лаврова в ООН, сказав: "Что ты за животное?".
Также "Комментарии" писали, что Кислица намекнул на смерть Лаврова, но хочет, чтобы россиянин был жив.
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