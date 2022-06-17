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Ким рассказал о последствиях ракетного удара по Николаеву: есть жертвы (Фото)

В Николаеве в результате ракетного удара пострадали более 20 горожан

сегодня, 13:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Утром 17 июня оккупанты нанесли ракетный удар по жилому кварталу Николаева. Повреждены пять пятиэтажек и одна двухэтажка. Пока известно о двух погибших и 20 раненых гражданских горожанах. Об этом сообщил Виталий Ким, руководитель Николаевской ОВА.

Ким рассказал о последствиях ракетного удара по Николаеву: есть жертвы (Фото)

Ракетный удар, фото ГСЧС

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, в результате попадания боеприпасов и их обломков в домах выбило окна, повреждены стены и перекрытия. Пожарные тушили огонь в двух квартирах. Спасатели извлекали из-под завалов пострадавших. Трое граждан получили медицинскую помощь на месте, у них повреждения легкой степени. По меньшей мере, 16 человек были госпитализированы.

На место ракетного удара выезжали 37 спасателей и 22 бригады скорой помощи, а также работники аварийных и коммунальных служб города, полицейские и прокуроры.

Кроме того, оккупанты утром обстреляли из "Урагана" пригород, пострадавших нет, сообщают в пресс-службе оперативного командования "Юг". Украинская авиация обстреляла скопления россиян в Херсонском, Каховском и Бериславском районах. ВСУ попали ракетой в группировку с большим количеством техники в районе Новой Каховки.

За сутки защитники южного фронта уничтожили 72 оккупанта, самоходную гаубицу "Мста-С" и два – "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", пять единиц бронированной техники, два склада с боеприпасами и один с запасами горючего.

Как писал портал, ВМС уничтожили российский корабль у острова Змеиный — буксир "Василий Бех", везший россиян и технику. Россия в Черном море удерживает в боевой готовности 20 крылатых ракет и три больших десантных корабля.

Фото ГСЧС

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Ким рассказал о последствиях ракетного удара по Николаеву: есть жертвы (Фото) - фото 7




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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/pfbid02vTYkjqCoC5o1xmSkBjwMGyA6NQJz6gbTAJCL231fAhxyWUx2Vp9ncULGe74gAH8Bl
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