КиевПрайд 2024: Марш Равенства возвращается в поддержку ВСУ

В июне 2024 года, впервые с начала полномасштабной войны, "КиевПрайд" анонсирует проведение Марша Равенства и благотворительного фестиваля в Киеве. В этом году мероприятия пройдут с особой целью — сбором средств для Вооруженных сил Украины.

Восстановление Марша Равенства в Киеве

Возвращение Марша Равенства

С 2014 года "КиевПрайд" был важной мерой поддержки прав ЛГБТК сообщества в Украине, но с началом войны, публичные акции были прекращены. Мероприятия, которые начнутся с Марша Равенства 16 июня в столичном метро, обещают восстановить традицию с новой силой. Из-за ограничений безопасности, участие будет ограничено до 500 человек, в том числе активистов, правозащитников, волонтеров.

"В Украине прайд — это площадка для борьбы за права человека, а в условиях большой войны — это возможность предоставить Украине видимость в мире и привлечь дополнительную помощь для тех, кто защищает нашу независимость", — добавили организаторы "КиевПрайда 2024".

Благотворительный Фестиваль и Образовательный Аспект

9 июня в арт-центре Closer состоится благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд", где посетители смогут насладиться разнообразной программой: лекции, дискуссии, мастер-классы, а также музыкальные выступления. Вход на мероприятие будет платным, с благотворительным взносом на нужды ВСУ.

Сбор средств для ВСУ

Организаторы "КиевПрайда" имеют амбициозную цель – собрать 4 миллиона гривен. Они планируют распределить средства между несколькими военными и волонтерскими инициативами, включая приобретение РЭБ для спецподразделения, дронов для военных, а также медицинское оборудование для раненых.

Определение преданности через KyivPride Awards

На фестивале также состоится церемония вручения KyivPride Awards, где будут награждены лица и организации, активно поддерживающие ЛГБТК сообщество в четырех категориях:

"Политика": народный депутат Инна Совсун, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, омбудсман Дмитрий Лубинец;

"Бизнес": ПриватБанк, Uklon, Укрпочта, Comfy, Киевстар, Vodafone, ЛУН, ЦУМ, издательство "Издательство";

"Медиа": Wonderzine, "Гендер в деталях", "Детектор медиа", The Village, Общественное;

"Публичная личность": певец и ведущий Владимир Дантес, креативная продюсер Мария Тучка (Туча), предприниматель и ведущий Влад Болсон, журналистка и ведущая Саша Гонтарь.