КиевПрайд 2024: Марш Равенства возвращается в поддержку ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Черновалова Кристина
В июне 2024 года, впервые с начала полномасштабной войны, "КиевПрайд" анонсирует проведение Марша Равенства и благотворительного фестиваля в Киеве. В этом году мероприятия пройдут с особой целью — сбором средств для Вооруженных сил Украины.
Восстановление Марша Равенства в Киеве
С 2014 года "КиевПрайд" был важной мерой поддержки прав ЛГБТК сообщества в Украине, но с началом войны, публичные акции были прекращены. Мероприятия, которые начнутся с Марша Равенства 16 июня в столичном метро, обещают восстановить традицию с новой силой. Из-за ограничений безопасности, участие будет ограничено до 500 человек, в том числе активистов, правозащитников, волонтеров.
9 июня в арт-центре Closer состоится благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд", где посетители смогут насладиться разнообразной программой: лекции, дискуссии, мастер-классы, а также музыкальные выступления. Вход на мероприятие будет платным, с благотворительным взносом на нужды ВСУ.
Организаторы "КиевПрайда" имеют амбициозную цель – собрать 4 миллиона гривен. Они планируют распределить средства между несколькими военными и волонтерскими инициативами, включая приобретение РЭБ для спецподразделения, дронов для военных, а также медицинское оборудование для раненых.
На фестивале также состоится церемония вручения KyivPride Awards, где будут награждены лица и организации, активно поддерживающие ЛГБТК сообщество в четырех категориях:
"Политика": народный депутат Инна Совсун, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, омбудсман Дмитрий Лубинец;
"Бизнес": ПриватБанк, Uklon, Укрпочта, Comfy, Киевстар, Vodafone, ЛУН, ЦУМ, издательство "Издательство";
"Медиа": Wonderzine, "Гендер в деталях", "Детектор медиа", The Village, Общественное;
"Публичная личность": певец и ведущий Владимир Дантес, креативная продюсер Мария Тучка (Туча), предприниматель и ведущий Влад Болсон, журналистка и ведущая Саша Гонтарь.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Правдоруб
сегодня, 00:04
просто кончені, кончена влада кончений прайд, нічого святого та гідного як не було так і немає!!! позорище, ганьба.