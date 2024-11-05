Киевляне оказались в Курске: как РЭБ "ломает" телефоны украинцев

Украинцы во время воздушных тревог сталкиваются с необычными проблемами на своих смартфонах – автоматически меняется время и показывается неверная геолокация. Это связано с работой украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЕБ), препятствующих навигационным системам вражеских дронов. Рассказываем, как самостоятельно настроить устройство, чтобы избежать неудобств.

Телефон в руках. Фото: freepik

Почему смартфоны показывают неправильную локацию

Во время атак дронов-шахедов, которые используют GPS для навигации, украинские системы РЭБ активно включают GPS-спуфинг. Эта технология вводит в заблуждение GPS-приемники, генерируя ошибочные сигналы. В результате, даже находясь в Киеве, пользователи могут видеть, что их смартфон определяет местонахождение в других городах, например были случаи, что у людей высвечивалось пребывание в Курске.

Работа украинских РЭБ позволяет изменять маршруты вражеских дронов, но влияет и на мобильные устройства украинцев.

Как отключить автоматическую настройку времени и локации

Чтобы избежать автоматических изменений на смартфоне во время активации РЕБ, можно вручную настроить время и локацию на устройстве.

Для iPhone:

Откройте параметры. Выберите "Общие". Выделите "Дата и время". Выключите опцию "Задавать автоматически" и вручную установите часовой пояс для Киева.

Для Android:

Зайдите в "Настройки". Выберите "Общее управление". Выделите "Дата и время". Выключите автоматическое определение времени и настройте часовой пояс вручную.

Напомним, Россия начала применять дроны, управляемые через оптоволоконный кабель, по атакам на поле боя. Об этом сообщил аналитик BILD Юлиан Рипке, изучив видеозаписи из Курской области, где российский беспилотник уничтожил австралийский бронетранспортер Bushmaster. Россия начала применять дроны, управляемые через оптоволоконный кабель, для атак на поле боя. Об этом сообщил аналитик BILD Юлиан Рипке, изучив видеозаписи из Курской области, где российский беспилотник уничтожил австралийский бронетранспортер Bushmaster.