Киев и Москва обсудят в Стамбуле только один вопрос: важные детали

В ходе запланированных переговоров в Стамбуле делегации Украины и России обсудят механизмы реализации и контроля 30-дневного безусловного перемирия, инициированного командой Дональда Трампа. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Хотя сам факт переговоров может выглядеть как дипломатический прогресс, издание отмечает, что вероятность достижения полноценного мирного соглашения между Киевом и Москвой остается достаточно низкой. Обе стороны демонстрируют желание к диалогу, однако в то же время не уступают свои стратегические цели.

По информации журналистов, президент РФ Владимир Путин продолжает настаивать на условиях, приравнивающихся к капитуляции Украины, несмотря на то, что продвижение его войск крайне медленно.

"За два года войны России удалось установить контроль менее чем над одним процентом украинской территории, при этом потеряв сотни тысяч военных и огромное количество техники", — говорится в материале WSJ/

Также подчеркивается неопределенная позиция Дональда Трампа по поводу конфликта. Несмотря на растущее разочарование действиями Путина, он до сих пор не проявил намерений усилить санкционное давление на Россию.

Ожидается, что переговоры в Турции пройдут в четверг, 15 мая. Впрочем, перспектива урегулирования войны выглядит туманной.

Эксперты из Института изучения войны предполагают, что российская сторона снова попытается вернуться к положениям Стамбульских договоренностей начала 2022 года, которые предусматривали фактическую капитуляцию Украины по кремлевскому сценарию.

Портал "Комментарии" писал, что российские СМИ активно распространяют фейковую информацию о якобы "начале переговоров в Турции" в 10:00 по московскому времени. На самом же деле это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.