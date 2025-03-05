Киев и Белый дом обсуждают дату новой встречи для прекращения войны

Украина и США обсуждают возможную дату и место для переговоров по завершению войны, а также составляют команду представителей для ведения этих переговоров. Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Майк Уолц, которого цитирует Reuters.

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Волц подчеркнул, что "письмо" президента Украины Владимира Зеленского стало "добрым и положительным первым шагом" (речь идет о его публикации в соцсети Х, где Зеленский заявил о готовности к переговорам и предложил первые шаги для завершения конфликта).

Он отметил, что сейчас продолжаются переговоры по дате, месту и составу команды для ведения переговоров, которые должны привести к прекращению войны.

"Мы уже обсуждаем меры, направленные на укрепление доверия, которое мы применим к россиянам и будем тестировать эту сторону", — отметил Волц в интервью телеканалу Fox News.

При этом представитель Белого дома не раскрыл деталей относительно того, какими именно будут эти "меры по укреплению доверия".

Волц также добавил, что президент США Дональд Трамп рассмотрит возможность возобновления помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и предприняты шаги по укреплению доверия.

"Если нам удастся провести эти переговоры и реально продвинуться вперед, применив некоторые меры по укреплению доверия, тогда президент внимательно рассмотрит возможность снятия этой паузы в помощи", — сказал он.

28 февраля, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, в Белом доме произошел спор между ним и президентом США Дональдом Трампом, а также вице-президентом Джей Ди Венсом. Спор касался войны и возможного "неблагодарного" отношения Украины.

После этого Зеленский решил досрочно покинуть Белый дом, а Трамп обвинил его в недостаточной готовности к миру. В результате не было подписано соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых.

Напомним, как писал портал "Комментарии", советник президента США по национальной безопасности Майк Волц сообщил , что Дональд Трамп готов рассмотреть возможность возобновления военной и экономической поддержки Украины, если будут организованы мирные переговоры и предприняты шаги для укрепления доверия между сторонами конфликта.