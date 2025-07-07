Каждый первоклассник получит по 5 тысяч гривен, если идет учиться офлайн

Президент инициировал запуск новой государственной помощи — "Упаковщик школьника". Речь идет об одноразовой выплате 5 000 гривен для родителей, отправляющих своего ребенка в первый класс офлайн.

Каждый первоклассник получит по 5 тысяч гривен

Главное о программе:



– Заявку можно будет подать через приложение Действие – все максимально просто и удобно.

– Деньги можно потратить только безналично: купить школьные принадлежности, книги, одежду или обувь.

– Сумма не влияет на другие соцвыплаты или субсидии.

Помощь сможет получить каждая украинская семья, отвечающая условиям. Министерство социальной политики вскоре уведомит дату старта приема заявок.



Цель программы состоит в том, чтобы поддержать родителей, облегчить подготовку к школе и создать стимулы для украинских семей оставаться в стране.



Ожидается, что новая инициатива станет частью более широкого пакета государственной поддержки для тех, кто воспитывает детей и строит будущее в Украине.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Служба безопасности Украины вместе с военной контрразведкой и Офисом Генпрокурора разоблачили еще одну коррупционную схему в оборонном секторе. Речь идет о бывшем руководстве Министерства обороны, которое во время войны присвоило более 90 миллионов гривен, выделенных на закупку противотанкового оружия для фронта.



Эти деньги должны были пойти на современные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) — оружие, играющее ключевую роль в уничтожении вражеской техники на передовой. Но вместо боеспособной техники военным передали неработающие и непригодные установки, а бюджетные средства увели в тень.

