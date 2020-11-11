Каждый четвертый в Украине выступает за народную расправу над политиками - опрос

Более половины украинцев выступают за тщательный суд над политиками, тогда как четверть населения не против народной расправы, даже если она противоречит законам. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 17 по 24 октября.

Так, большинство опрошенных предлагают определенных политиков долго и тщательно судить по законам, даже если на это уйдет много времени. В апреле это мнение поддержали 61,9%, а в октябре — 66,8%. Больше всего сторонников такой стратегии на Донбассе, меньше всего — в западных регионах. Согласно опросу, такое предложение чаще всего поддерживают избиратели Игоря Смешко и Виктора Медведчука.

Мнение, что большинство политиков заслужили народную расправу, даже если это незаконно, нашло отклик у меньшего числа опрошенных. Такую позицию поддержали в октябре 25% респондентов, тогда как в апреле было чуть меньше — 22,5%. Наибольшее количество сторонников радикальных мер оказалось на западе страны, наименьшее — на Донбассе. Согласно исследованию, за народную расправу чаще всего выступают избиратели Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.





Ранее сообщалось, у каких из пяти вопросов из всенародного опроса Зеленского есть шанс получить путевку в жизнь.

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