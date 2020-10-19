Катастрофа самолета МАУ над Тегераном: Иран взял на себя ответственность - МИД Украины

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Дмитрий Симоненко
Иран готов
взять на себя ответственность за произошедшее в результате попадания ракеты падение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе этого года, которая произошла над Тегераном. Об этом сообщает
пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.
Источник: dumskaya.net
Известно, что была достигнута договоренность о том, что размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не
будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв.
Также официальный Тегеран пообещал предоставить доступ ко всем имеющимся у него материалам расследования для проведения независимого и беспристрастного следствия. В дальнейшем, такой шаг со стороны иранского правительства поспособствует нормализации дипломатических отношений стран.
Ранее "Комментарии" писали о том, что экспертиза по содержимому в самописцах, которые находились в сбитом иранскими ракетами пассажирском самолете авиакомпании "МАУ", должна была пройти во Франции при участии двух специалистов от Украины.
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