Катастрофа самолета МАУ над Тегераном: Иран взял на себя ответственность - МИД Украины

Иран готов взять на себя ответственность за произошедшее в результате попадания ракеты падение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе этого года, которая произошла над Тегераном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

Источник: dumskaya.net

Известно, что была достигнута договоренность о том, что размер компенсаций, который будет выплачен властями Ирана пострадавшим, не будет отличаться в сумме, независимо от гражданства жертв.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", — цитирует МИД заместителя министра Евгения Енина.

Также официальный Тегеран пообещал предоставить доступ ко всем имеющимся у него материалам расследования для проведения независимого и беспристрастного следствия. В дальнейшем, такой шаг со стороны иранского правительства поспособствует нормализации дипломатических отношений стран.

Ранее "Комментарии" писали о том, что экспертиза по содержимому в самописцах, которые находились в сбитом иранскими ракетами пассажирском самолете авиакомпании "МАУ", должна была пройти во Франции при участии двух специалистов от Украины.

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