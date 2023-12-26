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Карта рисков: наиболее безопасные и опасные страны мира

Создана "Карта рисков", которая определяет страны мира по их безопасности и опасности в отношении человека.

сегодня, 17:30
Автор:
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Slava Kot
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Компания Safeture and Riskline оценила страны мира по нескольким категориям и создала "Карту рисков". Согласно ей можно определить наиболее безопасные и опасные страны мира. 

Карта рисков: наиболее безопасные и опасные страны мира

Наиболее безопасные и опасные страны мира. Изображение: Safeture and Riskline

Safeture and Riskline для создания карты рисков стран учитывает такие категории как преступность, коррупция, политические события, конфликты, терроризм, медицина, похищение и другие. Таким образом, создается градация по уровням рисков – от низкого до критического.

На карте для путешествий наиболее безопасные страны обозначены темно-зеленым цветом, а опасные для туристов имеют красную окраску. В самые безопасные страны попали Канада, Гренландия, Германия, Чехия, Финляндия, Норвегия, Португалия, Ирландия, Австралия и другие. Также в безопасные отнесли большинство стран Европы, США и еще несколько стран на разных континентах. Значительная часть стран оказалась в "желтой" категории, в частности, это касается стран Южной Америки, Египта, России, Казахстана и других.

Карта рисков: наиболее безопасные и опасные страны мира - фото 2

"Карта рисков", которая показывает наиболее безопасные и опасные страны мира

Некоторые страны могут иметь несколько зон с разным риском опасности. В частности, это касается Украины. Которая в большей части имеет оранжевый цвет, однако в зоне боевых действий, вблизи нее и на границах, Украина закрашена в красный цвет. Наиболее опасные страны, согласно карте рисков Safeture and Riskline, имеют красную окраску. К ним относятся Афганистан, Сирия, Мьянма, Ливия, Судан, Йемен, Сомали и другие страны.

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Источник: https://safeture.com/product_detail/riskline-integration/
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