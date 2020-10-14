Карпаты в праздник Покрова укрыло снегом: захватывающие фото и видео

Праздник Покрова оправдал свое название. Сегодня, 14 октября, снег покрыл землю в Карпатах, а столбик термометра на горных вершинах опустился ниже нуля. Об этом сообщается на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook.

Фото: facebook.com

Как говорится в сообщении, по состоянию на 8:25 сегодня на горе Поп Иван Черногорский облачно, а видимость ограничена до 50 метров. Отмечается, что ветер западный, достигает 19-20 м / с. Тогда как температура воздуха составляет четыре градуса мороза.

Пользователь Facebook Василий Молдавчук сегодня опубликовал яркий видеоролик, сняв снежную погоду. Кадры показывают, как засыпало снегом Драгобрат.

Напомним, синоптики сообщили, когда в Украине станет прохладнее. Уже завтра, 15 октября, в Украине температура воздуха начнет постепенно падать. К выходным и вовсе опустится почти вполовину. При этом почти везде пройдут холодные дожди.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье вспыхнул мощный пожар на лыжной фабрике. Так, огонь охватил в общей сложности около 20 000 квадратных метров.

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