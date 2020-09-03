Карантин в Украине: как жить артистам

Украинских артистов созывают 3-го сентября на протестную акцию к зданию Кабинета министров в Киеве. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько аргументирован протест артистов, которых новый (ужесточенный) карантин вновь лишил возможности проводить концерты и прислушается ли к ним власть.

"Пусть общаются и выходят из кризиса"

Недавно Кабмин продлил карантин до 1 ноября. В регионах, которые попадают в оранжевую или красную зону запрещены концерты и массовые мероприятия - не больше 1 человека на 20 квадратных метров и не больше 100 людей в целом. Инициатором протестной акции выступила певица и участница телешоу Ольга Полякова.

Она призвала представителей музыкальной индустрии прийти 3 сентября с 11.00 до 13.00 к зданию правительства. В планах: выразить свой протест, подписать обращение к президенту и премьеру с требованием навести порядок в вопросах организации концертов, создать рабочую группу по выходу данной сферы из кризиса.

Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк признался: "Я даже не знаю - что и как сейчас нужно делать для сохранения отрасли индустрии развлечений. Проблема сложная, потому что еще никогда не было так, чтобы на концертах люди не лечили души, а – наоборот - рисковали подцепить заразу".

Но встреча между представителями индустрии и властей, по мнению Игоря Кондратюка, нужна: "Пусть общаются и ищут выходы из кризиса. Если эти выходы есть…"

Протест артистов - это общецеховое возмущение невозможностью работать в условиях карантина. Такое мнение высказал политический консультант, глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

"В то же время, – подчеркивает эксперт, – никто в полной мере не готов прогнозировать, что будет, если массовые мероприятия действительно разрешат. Ведь стоять в масках на концерте никто не собирается. Думаю, что на данном этапе, когда еженедельно наблюдается рост количества диагностированных случаев COVID, это всё еще опасно".

Безусловно, представители шоу-бизнеса имеют право на протест, отмечает политконсультант. Однако у власти в данной ситуации - карт-бланш на принятие решения.

"И я очень сомневаюсь, что возможно сохранить ограничения без ущерба для этой отрасли", – говорит Ярослав Божко.

"Я не думаю, что ситуация после митингов изменится"

"Как показывает практика, нередко лица, которые занимались той или иной деятельностью, получив власть, выступают оппонентами бывших коллег. Мы это видели на примере журналистов, которые во власти начали предлагать драконовские законы о цензуре. Мы это видим на примере артиста, который стал президентом", – отмечает вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

При этом, подчеркивает он, ситуации с запретом проводить концерты по время ужесточенного карантина - более глобальна.

"Своим недавним решением Конституционный суд признал, что подобные "карантинные ограничения" не входят в компетенцию Кабмина. Их можно вводить лишь при военном или чрезвычайном положении, – отмечает Ростислав Кравец. – Так что запрет на проведение мирных собраний, концертов, работы общественного транспорта - за рамками закона. И все концертные залы, артисты, продюсеры имеют большую вероятность получить от государства компенсации, связанные со срывом концертных программ и прочих запланированных, но не состоявшихся (не по их вине) мероприятий. Следует вносить изменения в действующее законодательство. Или давать целевую госпомощь – как происходит в большинстве демократически стран, где государство выделяет существенные сумы для поддержки пострадавших от карантина разных видов бизнес".

Но в Украине, подчеркивает юридический эксперт, деньги, которые могли бы пойти на это, направлены на строительство дорог.

"Я не думаю, что ситуация после проведения подобных митингов как либо измениться, – признался Ростислав Кравец. – Несмотря на ироничность этой самой ситуации – когда президент, который пришел из шоу-бизнеса, прекрасно осведомлен о проблемах коллег по цеху в связи с подобными запретами. Но ничего не делает, ставя на грань банкротства музыкальные компании, продюсеров, артистов и так далее".

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