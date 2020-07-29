Календарь магнитных бурь в августе: грозит ли людям опасность

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В августе магнитные бури на Солнце будут минимальные. Согласно данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в ближайший месяц магнитосфера будет спокойная.



Каждую секунду Солнце выбрасывает в окружающую его среду огромные объемы солнечной энергии, представляющие собой протоны, электроны, плазму и различные излучения. Такие солнечные вихри обладают мощной силой и иногда могут оказывать влияние на Землю. Однако магнитное поле нашей планеты оберегает нас от отрицательного влияния солнечных вспышек и нейтрализует удары солнечных всплесков. Так произойдет и в августе. Геомагнитные возмущения не должны потревожить жителей планеты.





Искажение геомагнитного фона напрямую отражается на здоровье человека. В первую очередь затрагивая сердечно-сосудистую систему: ток крови по сосудам замедляется, кровь густеет. Организм пытается адаптироваться и вынужден повышать кровяное давление. Многие жалуются на общую слабость, беспокойство, тахикардию, повышение давления. Медики отмечают, что в период магнитных бурь учащаются случаи гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. У пожилых обостряются хронические заболевания. Все это сопровождается упадком сил.

Во время магнитных бурь неплохо попоститься, так как в крови увеличивается уровень холестерина. Перед магнитной бурей не повредит принять таблетку аспирина, она разжижает кровь и снимает неприятные и болевые ощущения. Аспирин следует пить после еды, чтобы не раздражать желудок. Так как во время солнечной активности увеличивается раздражительность, следует принимать натуральные успокаивающие средства - валериану, настой пустырника, боярышника. Людям, страдающим аритмиями, ишемической болезнью сердца, перенесшими инфаркт, инсульт, следует соблюдать предписания врача и всегда иметь необходимые лекарства под рукой. Старайтесь больше гулять, дышать воздухом, особенно перед сном.

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