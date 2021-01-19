Какую зарплату получает глава "Укрзалізниці": названа сумма

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Любовь Блажко
Глава "Укрзалізниці" в эфире канала Украина 24 признался, какой размер его ежемесячной зарплаты. Так, Владимир Жмак получает 625 тысяч гривен.
Владимир Жмак. Фото: my.ua
Также Жмак добавил, что зарплата, которую он получает, внесена в декларацию. Он говорит, что не видит смысла в том, чтобы скрывать это от общественности или прятать. Тем более, что такая же заработная плата была у него еще 25 лет тому назад – когда Владимир работал в "Киевстаре", ТНК-BP.
Сам же глава "Укрзалізниці" признался, что эта зарплата ниже рыночного уровня, если учитывать ту ежедневную ответственность, которая на него возлагается.
Добавим, что в прошлом году Владимир Жмак не захотел называть свою зарплату, когда давал очередное интервью. Он лишь заявил, что ему предстоит из железнодорожного перевозчика сделать прибыльную компанию.
Жмак занял должность главы "Укрзалізниці" в августе 2020 года. До этого он работал членом наблюдательного совета в аэропорту Борисполь.
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