Какую зарплату получает глава "Укрзалізниці": названа сумма

Глава "Укрзалізниці" в эфире канала Украина 24 признался, какой размер его ежемесячной зарплаты. Так, Владимир Жмак получает 625 тысяч гривен.

Владимир Жмак. Фото: my.ua

"Она [зарплата] значительно меньше того уровня, который был у предыдущего руководителя [Евгения Кравцова], потому что, когда обсуждался контракт со мной, мне сказали, что высокая заработная плата предыдущего руководителя вызвала очень большой общественный резонанс. Поэтому я должен это понять и согласиться на зарплату намного меньшую", – объяснил руководитель.

Также Жмак добавил, что зарплата, которую он получает, внесена в декларацию. Он говорит, что не видит смысла в том, чтобы скрывать это от общественности или прятать. Тем более, что такая же заработная плата была у него еще 25 лет тому назад – когда Владимир работал в "Киевстаре", ТНК-BP.

Сам же глава "Укрзалізниці" признался, что эта зарплата ниже рыночного уровня, если учитывать ту ежедневную ответственность, которая на него возлагается.

Добавим, что в прошлом году Владимир Жмак не захотел называть свою зарплату, когда давал очередное интервью. Он лишь заявил, что ему предстоит из железнодорожного перевозчика сделать прибыльную компанию.

Жмак занял должность главы "Укрзалізниці" в августе 2020 года. До этого он работал членом наблюдательного совета в аэропорту Борисполь.

Как сообщало издание "Комментарии", какую зарплату хотят получать украинцы. Был проведен социальный опрос, который показал, какая бы заработная плата удовлетворила потребности работающего украинца. Так, согласно данным, которые были получены в ноябре 2020 года, людям будет достаточно получать 20 328 гривен каждый месяц.

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