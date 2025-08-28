Какую хитрость придумали власти: почему Зеленский передумал и открыл границы для юношей 18-22 лет

Президент Украины Владимир Зеленский на протяжении всего периода широкомасштабного вторжения был категорически против выпуска мужчин за границу. Однако сейчас передумал, правда, выставив желающим оставить Украину условия: хочешь уехать за границу, становись на военный учет. Если ты не стоишь на учете и нет у тебя соответствующих документов, то и выехать за границу не сможешь. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью нашему порталу руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что такой ход мог быть сделан сознательно, чтобы мотивировать молодежь охотно становиться на военный учет и мотивировать в известной степени ребят появляться в ТЦК, обновлять свои данные.

"С одной стороны, это справедливо, потому что с военным учетом в Украине все очень плохо. Поскольку половина из мужчин призывного возраста сегодня не обновили свои данные, не появляется в территориальные центры комплектования. Это, конечно, очень большая проблема", – отметил эксперт.

Не исключает Валерий Клочок и политическую составляющую. Правда, об этом можно говорить пока на уровне предположений. Власти же могли открыть границу для молодежи для увеличения электоральных предпочтений, расширение круга электоральных предпочтений такое решение могло быть принято.

Читайте на портале "Комментарии" — постановление Кабмина о разрешении военнообязанных мужчинам в возрасте 18-22 лет вступило в силу. Некоторые уже даже успел уехать. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказа представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"У пограничников уже есть первые желающие выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформиться", — отметил Демченко.

Представитель ГНСУ отметил, что соответствующие изменения уже вступили в силу. Однако, по его словам, женщин-депутаток еще не выпускают, ведь отмена запрета еще не была опубликована в "Правительственном курьере".



