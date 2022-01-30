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Какой вопрос украинцы бы задали Владимиру Путину

Весьма распространенным оказался вопрос от украинцев, нет ли у главы РФ двойников

сегодня, 19:45
Автор:

Станислав Молчанов
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Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, какой вопрос они бы задали президенту России Владимиру Путину в условиях восьмилетней войны на Донбассе, усиливающейся российской агрессии и угрозы полномасштабного вторжения, на которую в последние месяцы обращают внимание украинские власти и западные партнеры. 

Какой вопрос украинцы бы задали Владимиру Путину

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Так, большинство украинцев хотят спросить главу Кремля, когда он "оставит наше государство в покое" и "закончит войну на Востоке Украины?": 

" Когда вы оставите Украину в покое?", "Когда ты заберешь свои войска и отстанешь от Украины?", "Когда закончится война на Донбассе и выведут войска с наших территорий?", "Чего тебе надобно от нашей Украины?", "Зачем вам это было нужно?", "Сколько можно?", — пишут в комментариях пользователи. 

Также многие хотели бы узнать у российского президента, когда он "уйдет на пенсию" или "в отставку", а некоторых пользователей интересует, верит ли Владимир Путин в Бога. 

При этом весьма распространенным оказался вопрос от украинцев, нет ли у главы РФ двойников, а те, кто уверен, что могут существовать, спрашивают "сколько их еще осталось?". 

"Ты настоящий Путин или двойник?", "Сколько у вас еще двойников?", "Какому по счету Путину вопрос?", — интересуются члены клуба "Комментарии" .

Однако также часто пользователи вопрошали, за все ли происходящее на территории Украины и у ее границ нужно спрашивать у Путина. Украинцы отмечают, что хотели бы задать много вопросов руководству нашего государства, в частности, его президентам. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" - Дипломат рассказал о новой авантюре Путина, как заставить Запад сдать ему Украину. 


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Источник: https://comments.ua/
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