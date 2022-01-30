Какой вопрос украинцы бы задали Владимиру Путину

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Станислав Молчанов
Члены клуба "Комментарии" в Facebook рассказали, какой вопрос они бы задали президенту России Владимиру Путину в условиях восьмилетней войны на Донбассе, усиливающейся российской агрессии и угрозы полномасштабного вторжения, на которую в последние месяцы обращают внимание украинские власти и западные партнеры.
Владимир Путин - фото: kremlin.ru
Так, большинство украинцев хотят спросить главу Кремля, когда он "оставит наше государство в покое" и "закончит войну на Востоке Украины?":
Также многие хотели бы узнать у российского президента, когда он "уйдет на пенсию" или "в отставку", а некоторых пользователей интересует, верит ли Владимир Путин в Бога.
При этом весьма распространенным оказался вопрос от украинцев, нет ли у главы РФ двойников, а те, кто уверен, что могут существовать, спрашивают "сколько их еще осталось?".
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