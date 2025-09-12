Какой в Украине появился новый праздник: президент уже подписал

Президент Украины подписал Указ №679/2025, которым официально ввел День войск радиоэлектронной борьбы. Теперь этот праздник будут отмечать ежегодно 12 сентября.

Новый праздник в Украине

Как отмечается в документе, решение принято в целях развития украинских военных традиций, а также учета важной роли подразделений РЭБ в защите государства. Войска радиоэлектронной борьбы обеспечивают отпор и сдерживание вооруженной злости россии, также выполняют главные задачки по электромагнитному прикрытию объектов критической инфраструктуры.

Таким образом, Украина будет официально чествовать воинов, ведущих невидимый, но чрезвычайно важный фронт войны — противодействие враждебным средствам связи, дронам и ракетам в современном электронном поле боя.

Указ вступает в силу с его опубликования.

