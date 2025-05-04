Какой сегодня праздник 4 мая: все об этом дне

4 мая отмечают Международный день пожарных, Международный день семейного равенства, Международный день умерших матерей, День восстановления отношений, Всемирный день щедрости, а в христианстве вспоминают святую Пелагию

Какой праздник 4 мая. Фото: pixabay.com

1166 день полномасштабной войны

Сегодня 1166-й день полномасштабной войны России против Украины. 4 мая 2023 года стало историческим днем, когда украинские военные впервые сбили аэробалистическую ракету "Кинжал", которую ранее Москва заявляла неуловимым оружием. Запущенная с российского истребителя МиГ-31К она была уничтожена над Киевом с помощью системы ПВО Patriot.

Международный день пожарных

4 мая чествуют людей, ежедневно рискующих жизнью, спасая других. Международный день пожарных был введен в 1999 году после трагической гибели пяти австралийских пожарных.

Международный день семейного равенства

Международный день семейного равенства отмечается в первое воскресенье мая. Он посвящен признанию всех типов семей независимо от состава, гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Его цель в поддержке разнообразия и равноправия.

Международный день умерших матерей

Это напоминание о женщинах, потерявших детей в результате выкидыша, мертворождения или других трагедий. Это возможность говорить о горе открыто, объединяться, поддерживать друг друга и признавать материнство даже в самых болезненных формах. Отмечается в воскресенье перед днем матери в мае.

День возобновления отношений

День восстановления отношений был введен для напоминания, что стоит ценить близких и прилагать усилия для сохранения связи. Это день, когда можно сделать шаг навстречу: простить, поговорить, найти общий язык.

День борьбы с буллингом (День розовой рубашки)

4 мая отмечают День борьбы с буллингом, призывающим к неравнодушию. По всему миру люди одевают розовое, чтобы выразить поддержку страдающим травлей. Это день противодействия насилию и поддержанию безопасной среды для детей и взрослых.

Всемирный день щедрости

4 мая каждый год в мире отмечается Всемирный день щедрости. Целью этого дня является пробудить в сердцах людей великодушие, которое проявляется не только в материальных дарах, но и в способности дарить окружающим свою душевную теплоту, сопереживание, заботу и любовь.

Память святой Пелагии

В православном календаре 4 мая отмечают церковный праздник – день святой мученицы Пелагии. По преданию она жила в третьем веке, отказалась выйти замуж за сына императора, приняла христианство и погибла мученической смертью. Сегодня Пелагия почитается как символ духовной силы и верности убеждениям.

Именины 3 мая

Сегодня празднуют именины Пелагии. Имя имеет древнегреческое происхождение и означает "морская". Его носили многие праведницы и святые.