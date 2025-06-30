Истории о людях, которые "оживали" в моргах, пугают и поражают воображение. В народе это часто называют "притвориться мертвым" или "ожить после смерти". Но насколько это нередкое явление? Есть ли такие случаи реальностью или это только преувеличение и миф?

Какой процент людей в мире «просыпается» в моргах: правда, мифы и редкие случаи

Существует ли статистика: сколько людей "оживают" в моргах?

Официальная медицинская статистика не фиксирует отдельно процент людей, притворяющихся мертвыми или "оживающими" в моргах, поскольку это считается медицинской аномалией, а не закономерным явлением. Но подобные инциденты фиксируются в мировых новостях и рассматриваются как случаи клинической смерти, ложных диагнозов или редких состояний организма.

Оценки экспертов свидетельствуют, что такие случаи происходят крайне редко — примерно один случай в несколько миллионов. Это значит, что говорить о "проценте" в глобальном масштабе неуместно — речь идет об исключениях, а не о закономерностях.

Как это возможно?

Причины могут быть разными:

Клиническая смерть: сердце остановилось, но мозг еще работает.

Каталепсия: редкое состояние, когда тело замирает, мышцы затвердевают, а пульс почти не ощутим.

Грубые врачебные ошибки: неправильная констатация смерти.

Переохлаждение: иногда при сильном замерзании жизненные функции снижаются до минимума, и человека могут ошибочно считать мертвым.

Реальные случаи

2020, Индия — 74-летний мужчина доставлен в морг, где он пролежал более 6 часов, после чего начал двигаться. Его ошибочно сочли мертвым после остановки дыхания.

2022, Колумбия – женщина в морге открыла глаза перед кремацией. Оказалось, что у нее был глубокий диабетический приступ, имитирующий смерть.

Юридические и нравственные последствия

Такие случаи вызывают беспокойство в области:

медицинской этики (насколько точно устанавливают смерть),

права человека (не нарушены ли права живого человека, который ошибочно объявили мертвым),

похоронного дела (необходимость выдерживать временные паузы перед кремацией или захоронением).

Вывод

Хотя и звучит как сюжет фильма ужасов, прикидывание мертвым в морге — это чрезвычайно редкое, но возможное явление, которое происходит из-за медицинских ошибок или необычных состояний организма. В масштабах мира — это не более одной истории на миллионы смертей, а сам факт вызывает не столько страх, сколько потребность в более точной диагностике смерти и нравственном отношении к последним этапам человеческой жизни.

Кстати, во многих странах после фиксации смерти тело не прячут сразу, выдерживая время — именно во избежание таких редких случаев.

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