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Какой праздник 19 января: что запрещено делать в этот день

Что отмечают в Украине и мире 19 января 2022 года

18 января 2022, 23:20
Автор:

Денис Подставной
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19 января в Украине православные отмечают великий праздник Крещение Господне.

Какой праздник 19 января: что запрещено делать в этот день

19 января - Крещение Господне

Считается, что с 12 часов ночи 19 января до полуночи следующего дня вода обретает целебные свойства поэтому в водоёмах проводят обряд купания.

Что запрещено делать на Крещение Господне 19 января:

• Нельзя злословить;

• Нельзя ругаться;

• Нельзя плакать;

• Выметать мусор; 

• Выбрасывать еду; 

• Делать домашнюю работу (особенно стирать).

Что отмечают в мире 19 января:

• День супруга;

• Национальный день попкорна в США;

 День консервной банки (британский торговец Питер Дуранд запатентовал консервную банку в 1810 году).

Знаменательные события 19 января:

• В 2001 году в Бельгии позволили употребление и хранение марихуаны;

• В 1946 году создан Союз украинцев в Великобритании;

• В 1903 году объявлено проведение первой велогонки "Тур де Франс";

• В 1655 году в Охматовской битве украинские казаки разбили войско Речи Посполитой;

 В 1966 году Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии;

  В 1907 году в журнале "Варьете" появились первые рецензии на кинофильмы.

Именины 19 января:

• Католические: Аввакум, Авдифакс, Вульфстан, Генрих, Кнуд, Марин/Марис, Марта, Понтиан;

• Православные: Иван, Феофан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что опытные хозяйки добавляют в мясной фарш сахар, но зачем это делать и не навредит ли подсластитель вкусу мясного блюда.

Также сайт "Комментарии" писал о том, кто стал самым популярным музыкантом 2021 года. Последний полноформатный альбом знаменитости имеет двойную платиновую сертификацию.


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