Какой праздник 12 января: что отмечают в Украине и мире

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Денис Подставной
12 января, в Украине отмечают День украинского политзаключенного.
Праздники 12 января. Фото из открытых источников
В этот день в 1972 году началась крупнейшая волна репрессий против украинских диссидентов. Тогда за двое суток были арестованы большинство известных представителей национально-демократического движения Украины — шестидесятников, правозащитников, диссидентов. Практически все они получили очень серьезные наказания.
Что отмечают в мире 12 января:
• Всемирный день дочери. Международная инициатива, возникшая из Национального дня дочери в Индии. Эти январские мероприятия второй декады месяца имеют традиционный ежегодный характер;
• В Индии проводится Национальный день молодежи;
• Национальный день марципана, День куриного карри и Национальный день глазированных пончиков в США
Церковный праздник 12 января:
День памяти мученицы Анисии Солунской.
Христианская святая, почитаемая в лике мучениц, пострадавшая в царствование императора Максимиана.
Именины 12 января:
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минздраве дали советы, как воздержаться от алкоголя на праздники и что делать, если этого не удалось.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские теннисистки успешно выступают на Открытом чемпионате Австралии. Во вторник, 11 января, украинские теннисистки Леся Цуренко и Екатерина Байндль (Козлова) стартовали в квалификационной сети Открытого чемпионата Австралии. Леся Цуренко прошла во второй круг квалификации. На старте спортсменка обыграла Анкиту Райну – 6:1, 6:0. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
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