Какой праздник 12 января: что отмечают в Украине и мире

12 января, в Украине отмечают День украинского политзаключенного.

Праздники 12 января. Фото из открытых источников

В этот день в 1972 году началась крупнейшая волна репрессий против украинских диссидентов. Тогда за двое суток были арестованы большинство известных представителей национально-демократического движения Украины — шестидесятников, правозащитников, диссидентов. Практически все они получили очень серьезные наказания.

Что отмечают в мире 12 января:

• Всемирный день дочери. Международная инициатива, возникшая из Национального дня дочери в Индии. Эти январские мероприятия второй декады месяца имеют традиционный ежегодный характер;

• В Индии проводится Национальный день молодежи;

• Национальный день марципана, День куриного карри и Национальный день глазированных пончиков в США

Церковный праздник 12 января:

День памяти мученицы Анисии Солунской.

Христианская святая, почитаемая в лике мучениц, пострадавшая в царствование императора Максимиана.

Именины 12 января:

Православные: Анисия , Антоний , Даниил , Зотик, Ирина , Лев , Макарий , Мария , Тимон, Феодора , Феодосия, Филетер;

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Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минздраве дали советы, как воздержаться от алкоголя на праздники и что делать, если этого не удалось.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские теннисистки успешно выступают на Открытом чемпионате Австралии. Во вторник, 11 января, украинские теннисистки Леся Цуренко и Екатерина Байндль (Козлова) стартовали в квалификационной сети Открытого чемпионата Австралии. Леся Цуренко прошла во второй круг квалификации. На старте спортсменка обыграла Анкиту Райну – 6:1, 6:0. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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