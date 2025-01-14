Какова была зарплата Зеленского за год на президентском посту: стали известны детали

По данным Государственного управления делами, общий годовой доход президента Украины Владимира Зеленского за 2024 год составил 336 тысяч гривен. Эту информацию обнародовали в ГУД, пишет 24 канал.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Отмечено, что с этой суммы были уплачены налоги и сборы на сумму 66 500 гривен. В ГУД также отметили, что Президент не получал дополнительных выплат, таких как надбавки или премии.

"Общий размер зарплаты президента Украины Владимира Зеленского в 2024 году составил 336 000 гривен, из которых 66 500 гривен было направлено на налоги и сборы", — говорится в сообщении.

Также напомним, что 25 октября Президент Зеленский анонсировал запуск новой программы поддержки украинцев в зимний период, которая начала действовать с 1 декабря. В рамках этой программы каждый гражданин мог получить 1 тысячу гривен.

10 декабря правительство начало выплаты в рамках программы "Зимняя е Поддержка". Первыми средства получили около 2,4 миллиона человек, подавших заявки 1 декабря.

Заявки на участие в программе можно подавать до конца февраля 2025, а полученные средства необходимо потратить до конца 2025 года. Это дает украинцам достаточно времени для того, чтобы использовать помощь на собственные нужды, в частности, на оплату коммунальных услуг, что является важной частью государственной поддержки на фоне растущих тарифов на энергоносители.

По данным Минэкономики, 63% выплаченных средств было потрачено на коммунальные услуги, 17% — на мобильную связь, а около 4% — на помощь военным через благотворительные организации и фонды.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24, что уступки агрессору лишь усилят риски для Украины и Европы, а остановить Владимира Путина нужно уже сейчас.