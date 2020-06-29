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Какой будет погода в июле: прогноз Укргидрометцентра

Как свидетельствует прогноз погоды Укргидрометцентра на июль 2020 года, температура воздуха в Украине будет отличаться от нормы

сегодня, 16:28 comments978
Автор:

Таисия Ерохина
Какой будет погода в июле: прогноз Укргидрометцентра

В июле текущего года будет немного теплее, чем обычно. Об этом свидетельствует прогноз погоды на июль Украинского гидрометцентра.

Так, по прогнозу синоптиков, средняя месячная температура составит 20-25 градусов тепла, а в горах – 16-17 градусов тепла. Как пояснили в Укргидрометцентре, такие показатели на 1-2 градуса выше, чем средние многолетние значения. Тогда как месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений: в среднем 36-95 мм, а в Карпатском регионе – 104-165 мм.

Как свидетельствует краткая климатическая характеристика месяца, июль является самым теплым месяцем года с периодами неустойчивой погоды. В этот период возможны грозы, шквалы и ливни, но в то же время периодами жаркая и засушливая погода.

Напомним, ранее прогноз погоды на июль озвучил народный синоптик. По его словам, середина июля будет, в основном, очень жаркой и сухой.

Также советуем узнать, как перенести сильную жару. Так, специалисты дали несколько простых, но эффективных советов, которые помогут уберечься от экстремальной жары летом.


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Источник: https://meteo.gov.ua/ua/33345/forecast/monthly_and_season_forecast/
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