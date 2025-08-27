Какого уровня достигли зарплаты чиновников: где платят больше всего

Зарплаты чиновников в разы превышают средние по Украине. Но в 2025 году они растут достаточно медленно. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Минфина.

В июле 2025 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 62,6 тысячи гривен. По сравнению с июлем прошлого года (58,5 тысячи гривен) она выросла на 7,0%.

Таким образом, зарплата увеличилась вдвое меньше, чем инфляция за этот период (14,1%).

По данным Пенсионного Фонда, средняя официальная зарплата в Украине в июне составила 22 337 гривен, увеличившись за год на 18,8%. Данных за июль пока нет.

Что касается условного рейтинга по зарплатам, то, по данным Минфина, в июле в центральных госорганах зарплату получали 22 246 человек.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (102,8 тысячи гривен). В НКРЭКУ работают 517 человек.

На втором месте — Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) — 95,8 тысячи гривен. Численность сотрудников — 367 человек.

В Антимонопольном комитете платят 92,7 тысячи гривен. В комитете работают 265 человек.

В Аппарате Верховной Рады средняя зарплата составляет 87,2 тысячи гривен. Численность работников — 843.

На пятой позиции Министерство цифровой трансформации 82,8 тысячи гривен. В министерстве работают 217 человек.

Зарплата в Секретариате Кабинета министров Украины — 81,6 тысячи гривен. Там работает 708 чиновников.

Средняя зарплата руководства ведомств составляет 139,2 тысячи гривен. Самые высокие зарплаты среди 513 руководителей в таких ведомствах: НАПК – 337 тысяч гривен (5 чиновников), Счетная палата — 264,8 тысячи гривен (6 руководителей), Центральная избирательная комиссия — 226,8 тысячи гривен (18 человек), Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины — 219,1 тысячи гривен (9 чиновников), Аппарат Верховной Рады Украины — 204,2 тысячи гривен (5 руководителей), Министерство развития общин и территорий Украины 200,5 тысячи гривен (10 человек).

