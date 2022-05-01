Какими могут быть гарантии безопасности для Украины в будущем

Президент Владимир Зеленский уже упоминал о гарантиях безопасности для Украины, о которых продолжаются дискуссии с международными партнерами. Что это может быть и в каком виде реализовано? Как будет способствовать защите воздушного и наземного пространства техническое оснащение, которое будет предоставляться Украине в рамках ленд-лиза.

Что Украине могут предложить в качестве гарантий безопасности, фото armyinform

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков высказал свою точку зрения по поводу механизмов гарантий безопасности для нашего государства в будущем. По его мнению, гарантии безопасности – это симбиоз нескольких вещей. Это могут быть двух-, трехсторонние соглашения с другими странами о реагировании в течение 24 часов в случае угрозы для Украины со стороны врага. К примеру, уже есть соглашение между Польшей, Украиной, Великобританией. Это могут быть другие блочные соглашения, например, про закрытие неба.

Второй механизм – немедленное предоставление оружия и систем, гарантирующих нам защиту от нападений врага, тот же зенитно-ракетный комплекс Patriot, современные средства электронной борьбы для отражения атак с воздуха. То есть, усиление нашей обороны, чтобы мы могли защититься. Именно мощные средства защиты позволят восстанавливать государство и возводить новые предприятия, развивать экономику.



Украина может стать членом НАТО, тогда будет работать 5 статья в случае нападения на одну из стран — в защиту выступит блок. Ведь это даст очень многое для членов Альянса, Украина сможет защитить не только себя, но и натовские страны. А украинская армия – пример для натовских стран и предмет уважения всех их народов.

"Я думаю, что ключевыми параметрами ленд-лиза будут: ЗРК Patriot, танки, снаряды, боекомплекты, артиллерия и, надеюсь, что самолеты современные. Перелом начался, но результаты увидим позже. Это, конечно, позволит выиграть нашим ВСУ, но победу будут одерживать именно они", – говорит Аваков.

Как сообщал портал, в Белгородской области произошли взрывы и пожар на объекте оборонного комплекса россии.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!