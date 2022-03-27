Каким источникам информации можно доверять в соцсетях: список

После того, как Россия напала на Украину, в инфопространстве появилось немало российских фейков, дезинформации и манипуляций. Кроме того, с середины февраля в Украине происходит масштабная кибератака. Украинские власти обратились к украинцам с просьбой не доверять не проверенным источникам информации, российским СМИ и анонимным телеграммам-каналам. Следует брать информацию только из официальных и проверенных источников. MediaSapiens собрал ссылки на главные официальные странички в социальных сетях.

Украинцев предостерегают не доверять не проверенным источникам информации (фото из открытых источников)

Министерство обороны Украины — фейсбук ;

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — фейсбук ;

Сухопутные войска ВС Украины — фейсбук ;

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины — фейсбук ;

Командование Воздушных сил ВСУ — фейсбук , телеграмм ;

Операция объединенных сил — фейсбук ;

Командование объединенных сил ВС Украины — фейсбук ;

Командование Сил специальных операций ВС Украины — фейсбук ;

Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины — фейсбук ;

Командование морской пехоты — фейсбук ;

Командование Сил логистики ВСУ — фейсбук ;

Командование Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины — фейсбук ;

Территориальная оборона ВС Украины – фейсбук;

Стратком ВСУ — фейсбук.

Верховная Рада — фейсбук , телеграмм ;

Кабинет Министров — фейсбук ;

Госспецсвязи — фейсбук , телеграмм ;

Служба безопасности Украины — фейсбук , телеграмм ;

Офис президента — фейсбук ;

Министерство иностранных дел Украины — фейсбук ;

Национальная полиция Украины — фейсбук ;

Государственная пограничная служба Украины — фейсбук ;

Совет национальной безопасности и обороны Украины — фейсбук;

Министерство внутренних дел Украины — фейсбук , телеграмм ;

Национальная гвардия Украины — фейсбук , телеграмм;

Министерство здравоохранения Украины — фейсбук , телеграмм ;

Министерство культуры и информационной политики Украины — фейсбук , телеграмм ;

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности — фейсбук , телеграмм.

Президент Украины Владимир Зеленский — фейсбук , телеграмм ;

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль — фейсбук , телеграмм ;

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук — фейсбук ;

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный — фейсбук ;

Вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров — фейсбук , телеграмм ;

Министр обороны Украины Алексей Резников — фейсбук ;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов — фейсбук ;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — фейсбук ;

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко — фейсбук , телеграмм .





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что каким источникам информации могут доверять украинцы.



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