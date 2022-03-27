Каким источникам информации можно доверять в соцсетях: список

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Лиля Воробьева
После того, как Россия напала на Украину, в инфопространстве появилось немало российских фейков, дезинформации и манипуляций. Кроме того, с середины февраля в Украине происходит масштабная кибератака. Украинские власти обратились к украинцам с просьбой не доверять не проверенным источникам информации, российским СМИ и анонимным телеграммам-каналам. Следует брать информацию только из официальных и проверенных источников. MediaSapiens собрал ссылки на главные официальные странички в социальных сетях.
Украинцев предостерегают не доверять не проверенным источникам информации (фото из открытых источников)
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