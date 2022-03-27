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Каким источникам информации можно доверять в соцсетях: список

В информационном пространстве есть очень много российских фейков

сегодня, 17:51
Автор:

Лиля Воробьева
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После того, как Россия напала на Украину, в инфопространстве появилось немало российских фейков, дезинформации и манипуляций. Кроме того, с середины февраля в Украине происходит масштабная кибератака. Украинские власти обратились к украинцам с просьбой не доверять не проверенным источникам информации, российским СМИ и анонимным телеграммам-каналам. Следует брать информацию только из официальных и проверенных источников. MediaSapiens собрал ссылки на главные официальные странички в социальных сетях.

Каким источникам информации можно доверять в соцсетях: список

Украинцев предостерегают не доверять не проверенным источникам информации (фото из открытых источников)

  • Министерство обороны Украины — фейсбук ;
  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — фейсбук ;
  • Сухопутные войска ВС Украины — фейсбук ;
  • Военно-морские силы Вооруженных сил Украины — фейсбук ;
  • Командование Воздушных сил ВСУ — фейсбук , телеграмм ;
  • Операция объединенных сил — фейсбук ;
  • Командование объединенных сил ВС Украины — фейсбук ;
  • Командование Сил специальных операций ВС Украины — фейсбук ;
  • Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины — фейсбук ;
  • Командование морской пехоты — фейсбук ;
  • Командование Сил логистики ВСУ — фейсбук ;
  • Командование Войск связи и кибербезопасности Вооруженных Сил Украины — фейсбук ;
  • Территориальная оборона ВС Украины – фейсбук;
  • Стратком ВСУ — фейсбук.
  • Президент Украины Владимир Зеленский — фейсбук , телеграмм ;
  • Премьер-министр Украины Денис Шмигаль — фейсбук , телеграмм ;
  • Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук — фейсбук ;
  • Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный — фейсбук ;
  • Вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров — фейсбук , телеграмм ;
  • Министр обороны Украины Алексей Резников — фейсбук ;
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов — фейсбук ;
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба — фейсбук ;
  • Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко — фейсбук , телеграмм .

  • Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что каким источникам информации могут доверять украинцы.


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Источник: https://ms.detector.media/trendi/post/29019/2022-02-24-ne-panikuiemo-ta-pereviryaiemo-informatsiyu-perelik-sotsmerezh-derzhavnykh-struktur-ta-kerivnytstva-ukrainy/
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