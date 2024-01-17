Какие зарплаты в 2023 году получали главные таможенники страны

Портал "Комментарии" направил запрос в Государственную таможенную службу Украины на информацию о зарплате руководства ведомства. Согласно полученному ответу стало известно, какие фактические выплаты получило руководство таможни в 2023 году.

Государственная таможенная служба Украины

Далее предоставляем эксклюзивные данные по выплаченной заработной плате главы Государственной таможенной службы Украины и его заместителя в 2023 году.

Заместителю Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергею Звягинцеву, который с 3 февраля 2023 исполняет обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины, за период с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 перечислено на карточный счет заработной платы в размере 983 461,23 гривны .

Первый заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий за период с 1 января 2023 года по 2 февраля 2023 года перечислено на карточный счет заработной платы в размере 304 771,90 гривен.

Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский за период с 1 января 2023 года по 27 марта 2023 года перечислено на карточный счет заработной платы в размере 118 468,72 гривны.

Заместитель Председателя Государственной таможенной службы Украины Владислав Суворов за период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года перечислено на карточный счет заработной платы в размере 895 178,81 гривну.

Заместителю Председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Олегу Миколайчуку за период с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 перечислено на карточный счет заработной платы в размере 930 433,14 гривен.

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