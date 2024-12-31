Какие страны встречают Новый год первым и последним

Каждый год по всему миру миллионы людей ждут Новый год, но празднование этого праздника не происходит одновременно. Благодаря разным часовым поясам, страны празднуют этот момент в разное время. География празднований позволяет увидеть, как по земному шару линия Нового года распространяется от одного континента к другому. У каждой страны есть свои традиции, и время, когда наступает Новый год, часто становится важной частью этого праздника.

Какие страны празднуют Новый год первыми и последними

Мировая карта празднований Нового года начинается с островов Тихого океана. Именно здесь в самых отдаленных уголках планеты наступает первая новогодняя волна. Самыми первыми на земле пересекают границу старого и нового года жители Кирибати — островного государства в Тихом океане, расположенного на линии смены дат. Они встречают Новый год по часовой стрелке, и момент, когда наступает 00:00 1 января, так же важен, как и для остального мира. Благодаря своему часовому поясу UTC 14, Кирибати – это точка, с которой начинается празднование Нового года на планете.

Сразу после Кирибати, празднование начинают Новая Зеландия и Фиджи , расположенные во часовом поясе UTC 12. В Новой Зеландии празднования стартуют с первых минут года, и здесь проводят одни из самых масштабных новогодних шоу, в том числе легендарные фейерверки в Окленде, наблюдаемые тысячами местных жителей. Австралия , в частности Сидней, также встречает Новый год одним из первых благодаря своему часовому поясу UTC 10.

Однако не только острова Тихого океана первые празднуют. Занимают первые позиции и многочисленные малые архипелаги и страны, расположенные вблизи линии смены дат, в том числе Тонга и Самоа . Они позволяют увидеть, как весело и ярко начинается новый год на этих отдаленных территориях.

Но если на востоке празднование наступает первым, то на западе планеты последними празднуют Гавайи и Американское Самоа , находящиеся в часовом поясе UTC-10. Они являются одними из последних стран, где встречают новый год, и именно здесь часто проходят самые поздние торжества.

Гавайи , американский архипелаг, расположенный в самом центре Тихого океана, не только закрывает новогоднюю линию празднований, но и по-своему отмечает этот момент. Уникальные местные традиции, солнце, песок и волны придают особую атмосферу празднованию в последние часы 31 декабря. Страна празднует новый год со всеми западными торжествами, часто транслируемыми на международном уровне. Среди активностей – разнообразные концерты, вечеринки и традиционные песни.

В числе празднующих последним — Тимор-Лешти и Рождество на Мидоа , еще одно островное государство в Тихом океане, занимающее место на западе этой временной линии. Из-за разницы во часовых поясах здесь праздник начинается уже после того, как большинство частей света уже находится в новом году.

Благодаря такой географии празднований Новый год становится не просто переходом от одного числа к другому, а огромным социальным и культурным феноменом, сочетающим людей со всех уголков мира в едином моменте.