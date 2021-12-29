Вокруг каждого из знаков Зодиака есть немало стереотипов, поэтому пора узнать больше о том, какие на самом деле Стрельцы. Эти люди привыкли притягивать к себе всех, поэтому вокруг них есть много мифов. Стрельцы привыкли, что их харизма сияет так далеко, что безразличных к ним людей почти нет, поэтому неудивительно, что вокруг них существует немало слухов и мифов. Поэтому астрологи решили рассказать, каковы на самом деле представители этого знака Зодиака.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Стрельцы ничего не боятся. Не исключено, что способствовали появлению такого стереотипа сами представители этого знака Зодиака. На самом же деле они никогда не готовы рисковать слишком сильно, привыкли действовать осторожно и умело маскируют страх. Одной из причин является то, что испытывать восхищение других в сложные моменты им действительно приятно.

Стрельцы безответственны. На самом деле все совершенно наоборот, поскольку они постоянно анализируют свои ошибки и состояние дел, а также никогда не опрокинут на кого-то ответственность за свои поступки.

Стрельцы неверны. Такие люди привыкли ценить свою свободу и не отказывать себе в общении с любыми другими людьми. И это очень редко имеет что-нибудь общее с флиртом, ведь для них это доброжелательность. Потому ревнивцы и создали этот стереотип.

Стрельцы никогда не унывают. Они просто быстро отходят и умеют отвлекаться и заниматься важными делами. Стрельцы не привыкли долго раскисать и жаловаться другим.

Стрельцы не созданы для семьи. Из них выходят отличные родители и партнеры, просто к этому моменту они очень осторожно относятся к выбору своей второй половинки. К тому же им хочется строить семью только с уверенностью в завтрашнем дне, финансах и рядом человеке.

Напомним, год Водяного Тигра – идеальное время для поиска второй половинки. Любовный гороскоп на 2022 год расскажет, чего ожидать знакам от отношений, какие изменения будут у них впереди и какие сюрпризы судьбы можно рассчитывать в новом году.

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