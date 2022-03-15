Какие гуманитарные коридоры открыты 15 марта

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, 15 марта с 9 часов утра открываются девять гуманитарных коридоров для эвакуации граждан. Об этом сообщают на сайте Офиса президента.



Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Планируется, что из Бердянска в Мариуполь отправится гуманитарный груз с водой, продуктами, медикаментами. Автобусы на обратном пути будут забирать женщин, детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью и всех нуждающихся в помощи и вывезут их в Запорожье.

В Киевской области будут работать коридоры: Богдановка — Новая Богдановка — Большая Дымерка — Зоря — Гоголев — Бровары и Бобрик — Шевченково — Тарасовка — Жердова — Гоголев — Бровары.

В Сумской области: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Также будет работать коридор Харьковской области: Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное – Славянск. Как сообщил Кирилл Тимошенко, утром уже выехали 100 автобусов из Лохвицы Полтавской области в Сумы, чтобы эвакуировать людей.



Пока разрабатываются маршруты из Иванкова, по словам министра, есть надежда, что уже завтра удастся открыть этот гуманитарный коридор. Также она подчеркнула, что чиновники получают всю информацию из Фейсбука и других каналов, поэтому никого не оставят, все будут спасены.

По информации Донецкой ОГА, 15 марта с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье. Местные власти рекомендуют удалить мессенджеры и фото, успеть доехать до Васильевки не позднее 18:00. Если не выходит прибыть раньше, переночуйте в Бердянске или в Токмаке.

Как сообщал портал, действие военного положения в Украине будет продолжено.

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