logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Какие гуманитарные коридоры открыты 15 марта
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие гуманитарные коридоры открыты 15 марта

Гуманитарные коридоры для украинцев работают в трех областях

сегодня, 10:47
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

По словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, 15 марта с 9 часов утра открываются девять гуманитарных коридоров для эвакуации граждан. Об этом сообщают на сайте Офиса президента.

Какие гуманитарные коридоры открыты 15 марта

Эвакуация граждан, фото ГСЧС

Планируется, что из Бердянска в Мариуполь отправится гуманитарный груз с водой, продуктами, медикаментами. Автобусы на обратном пути будут забирать женщин, детей, пожилых людей, лиц с инвалидностью и всех нуждающихся в помощи и вывезут их в Запорожье.

В Киевской области будут работать коридоры: Богдановка — Новая Богдановка — Большая Дымерка — Зоря — Гоголев — Бровары и Бобрик — Шевченково — Тарасовка — Жердова — Гоголев — Бровары.

В Сумской области: Тростянец – Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Сумы – Голубовка – Ольшана – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Лебедин – Штеповка – Недригайлов – Коровинцы – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Шостка – Кролевец – Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава; Конотоп – Шевченково – Хмелев – Ромны – Андрияшевка – Лохвица – Лубны – Полтава.

Также будет работать коридор Харьковской области: Оскол – Яцкивка – Александровка – Сосновое – Святогорск – Богородичное – Славянск. Как сообщил Кирилл Тимошенко, утром уже выехали 100 автобусов из Лохвицы Полтавской области в Сумы, чтобы эвакуировать людей.

Пока разрабатываются маршруты из Иванкова, по словам министра, есть надежда, что уже завтра удастся открыть этот гуманитарный коридор. Также она подчеркнула, что чиновники получают всю информацию из Фейсбука и других каналов, поэтому никого не оставят, все будут спасены.

По информации Донецкой ОГА, 15 марта с 9:00 открыт гуманитарный коридор для частного транспорта по направлению: Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье. Местные власти рекомендуют удалить мессенджеры и фото, успеть доехать до Васильевки не позднее 18:00. Если не выходит прибыть раньше, переночуйте в Бердянске или в Токмаке.

Как сообщал портал, действие военного положения в Украине будет продолжено.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://president.gov.ua/news/na-sogodni-pogodzheno-devyat-gumanitarnih-koridoriv-u-kiyivs-73569
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!