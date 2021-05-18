Какие банки может купить "Укрпочта" - возможные кандидаты

Стало известно, какие банки может приобрести компания "Укрпочта". Возможные варианты опубликовал финансовый аналитик Евгений Дубогрыз на своей странице в Фейсбук.

Укрпочта покупает банк: какие варианты могут рассматриваться. Фото: retailers.ua

Эксперт учитывал главные критерии, указанные руководством "Укрпочты". Так банк, который приобретет государственное предприятие должен иметь:

— менее 20 подразделений;

— менее 700 млн гривен чистых активов;

— менее 500 млн гривен собственного капитала;

— cost to Income Ratio (CIR) в 2020 году> 60%.

По этим критериям Евгений Дубогрыз выделил следующие банки:

— АО "Украинский банк реконструкции и развития";

— ОАО "Расчетный центр";

— АО "Альпари Банк";

— АО "Банк" Портал ";

— ЗАО "Банк Фамильный";

— АО "Банк Траст-Капитал";

— АО "ЕПБ";

— АО "Окси Банк".

На основе всех критериев эксперт создал таблицу. Красным цветом подчеркивается банк, который практически не подходит "Укрпочте".

Желтый цвет обозначает банки, которые могут стать интересными для "Укрпочты". Соответственно, белым цветом изображены те финучреждения, которые имеют наибольшие шансы на успех.





Напомним, что государственное предприятие "Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Компания уже сделала первые шаги и объявила тендер на оценщика, который сможет провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и решить ряд налоговых и юридических вопросов. Ожидаемая стоимость тендера 3500000 гривен. Сайт "Комментарии" попросил экспертов оценить инициативу. О возможных плюсах и минусах покупки банка узнавайте здесь.

Напомним, "Укрпочта" решила построить автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долларов. Что в нем особенного, узнавайте здесь.





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