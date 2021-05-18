logo
Русский Українська

BTC/USD

45097.75

ETH/USD

3497.88

LTC/USD

304.42

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.60

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Какие банки может купить "Укрпочта" - возможные кандидаты
commentss НОВОСТИ Все новости

Какие банки может купить "Укрпочта" - возможные кандидаты

Эксперт составил список банков, которые может купить компания "Укрпочта"

сегодня, 09:55
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, какие банки может приобрести компания "Укрпочта". Возможные варианты опубликовал финансовый аналитик Евгений Дубогрыз на своей странице в Фейсбук.

Какие банки может купить "Укрпочта" - возможные кандидаты

Укрпочта покупает банк: какие варианты могут рассматриваться. Фото: retailers.ua

Эксперт учитывал главные критерии, указанные руководством "Укрпочты". Так банк, который приобретет государственное предприятие должен иметь:

— менее 20 подразделений;

— менее 700 млн гривен чистых активов;

— менее 500 млн гривен собственного капитала;

— cost to Income Ratio (CIR) в 2020 году> 60%.

По этим критериям Евгений Дубогрыз выделил следующие банки:

— АО "Украинский банк реконструкции и развития";

— ОАО "Расчетный центр";

— АО "Альпари Банк";

— АО "Банк" Портал ";

— ЗАО "Банк Фамильный";

— АО "Банк Траст-Капитал";

— АО "ЕПБ";

— АО "Окси Банк".

На основе всех критериев эксперт создал таблицу. Красным цветом подчеркивается банк, который практически не подходит "Укрпочте".

Желтый цвет обозначает банки, которые могут стать интересными для "Укрпочты". Соответственно, белым цветом изображены те финучреждения, которые имеют наибольшие шансы на успех.

Какие банки может купить ”Укрпочта” - возможные кандидаты - фото 2

Напомним, что государственное предприятие "Укрпочта" начинает процесс приобретения банка. Компания уже сделала первые шаги и объявила тендер на оценщика, который сможет провести анализ финансово-хозяйственной деятельности и решить ряд налоговых и юридических вопросов. Ожидаемая стоимость тендера 3500000 гривен. Сайт "Комментарии" попросил экспертов оценить инициативу. О возможных плюсах и минусах покупки банка узнавайте здесь.

Напомним, "Укрпочта" решила построить автоматизированный сортировочный центр за 50 млн долларов. Что в нем особенного, узнавайте здесь.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/Svinoryl
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ