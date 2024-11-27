Какая страна лидирует по продажам STALKER 2: на каком месте Украина

STALKER 2: Сердце Чернобыля быстро заработал популярность среди геймеров, особенно в США, где он вышел на первое место по продажам. Украинцы тоже не отстают, поддерживая игру почти так же активно. Последние данные указывают на то, что игра уже стала не просто хитом, а настоящим феноменом.

Какие страны покупают STALKER 2 больше всего

С 20 по 25 ноября STALKER 2 на платформе Steam было продано более 1,4 миллиона копий. Больше игру покупали в США, где фанаты этого постапокалиптического жанра дали ей большое признание. Украинцы также показали сильную поддержку, купив 16% всех копий, подтверждая свою преданность местному разработчику, GSC Game World.

Продажи были также высоки в Китае и Германии, где каждая страна взяла на себя по 7% от общего объема.

Команда GSC Game World считает, что успех STALKER 2 – это плод многолетней работы, новаторских подходов и сосредоточенности на погружении игроков в игру.

Эксперты из области считают, что популярность игры основана на поразительной графике, интересной сюжетной линии и современных технологиях, которые используются для создания игр. Продажи в США и Китае показывают, что украинская студия может привлекать широкую аудиторию, независимо от культурных и географических отличий.

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