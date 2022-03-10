Какая ситуация в Мариуполе и Донецкой области: госадминистрация

9 марта оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Украины на территории Донецкой области. Зафиксирован обстрел железной дороги в городе Дружковка. В результате обстрела пострадали две женщины: 57-летняя и 19-летняя местные жители. По информации полиции, снаряд упал возле городской железнодорожной станции, на месте работали взрывотехники.

Результаты обстрела Мариуполя, фото Facebook

Также 9 марта российские оккупанты нанесли авиаудар по роддому в Мариуполе. По состоянию на 21 час было известно о 17 раненых.

В сутки от обстрелов погиб один человек в Мироновке. Ранены два человека в Дружковке, по одному человеку в Мироновке и один — в Мангуше. Ночью с 8 на 9 марта ранения получили два человека в Михайловке. С начала вторжения в области убито 59 человек, ранено 311 человек.

Кроме того, 9 марта оккупанты из минометов обстреляли Новолуганское. Пострадавших в результате обстрелов нет, однако были повреждены жилые дома, газопровод и линия электропередач.

По данным Министерства внутренних дел, защитники Мариуполя удерживают оборону. Украинские морпехи 9 марта уничтожили 4 вражеских танка и 1 БМП. Гвардейцы "AЗOB" уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники врага и уничтожили командно-штабную машину. Убитых российских оккупантов не считают.

"Вражеской пехоты уже никто не считает. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и некуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной. Все понимают, что надо действовать вместе и слажен, ведь город в окружении с 1 марта. Это не только город — это люди, это наши патриоты, отдающие жизнь за Украину", — говорится в сообщении.

За 9 марта эвакуировали из Волновахи 143 человека, среди которых 42 ребенка. Со 2 марта, спасатели Донбасса участвуют в организации и проведении эвакуации мирного населения из Волновахи и близлежащих сел. За этот период было спасено уже 3972 человека.

По информации Павла Кириленко, главы областной государственной администрации, известно о трех погибших, среди которых один ребенок в результате обстрелов в области, еще 17 раненых в Мариуполе.

Как сообщал портал, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отреагировал на обстрел больницу в Мариуполе с родильным отделением и заявил, что это ужасно, а бессмысленное кровопролитие следует остановить. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на страницу его в Твиттере.

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