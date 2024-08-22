Какая ответственность предусмотрена для 16-летних юношей, если они не станут на военный учет

Каждый 16-летний гражданин Украины обязан стать на военный учет. В случае невыполнения этой обязанности юноши могут столкнуться с определенными юридическими последствиями.

Военный учет

Как пояснил адвокат Дмитрий Франчук, согласно украинскому законодательству, молодые люди, достигшие 16 лет, должны зарегистрироваться в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Закон предусматривает, что при регистрации в ТЦК и СП юноши должны пройти медицинское освидетельствование и зарегистрировать свои личные данные. Эта процедура обязательна и контролируется на государственном уровне.

Франчук отметил, что в случае, если юноша не станет на учет, это может привести к административному взысканию, за которое ответственность будут нести его родители или опекуны. Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств.

Следует отметить, что отсутствие взятия на военный учет в 16 лет не мешает выезду за пределы страны. Однако после достижения совершеннолетия ситуация меняется. Если молодой человек не выполнит свои обязанности по военному учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы, что затруднит выезд за границу и может иметь серьезные последствия.

Чтобы стать на военный учет, юноша должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту жительства, где пройдет обязательное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе. Результаты осмотра и другие личные данные вносятся в военно-учетные документы, которые хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ТЦК ранее заявляли о том, что 16-летние школьники должны приехать в Украину, чтобы стать на учет.



