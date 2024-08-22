logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Какая ответственность предусмотрена для 16-летних юношей, если они не станут на военный учет
commentss НОВОСТИ Все новости

Какая ответственность предусмотрена для 16-летних юношей, если они не станут на военный учет

По закону каждый 16-летний украинец должен обязательно стать на военный учет

сегодня, 19:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Каждый 16-летний гражданин Украины обязан стать на военный учет. В случае невыполнения этой обязанности юноши могут столкнуться с определенными юридическими последствиями.

Какая ответственность предусмотрена для 16-летних юношей, если они не станут на военный учет

Военный учет

Как пояснил адвокат Дмитрий Франчук, согласно украинскому законодательству, молодые люди, достигшие 16 лет, должны зарегистрироваться в соответствующем территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Закон предусматривает, что при регистрации в ТЦК и СП юноши должны пройти медицинское освидетельствование и зарегистрировать свои личные данные. Эта процедура обязательна и контролируется на государственном уровне.

Франчук отметил, что в случае, если юноша не станет на учет, это может привести к административному взысканию, за которое ответственность будут нести его родители или опекуны. Размер штрафа может зависеть от конкретных обстоятельств.

Следует отметить, что отсутствие взятия на военный учет в 16 лет не мешает выезду за пределы страны. Однако после достижения совершеннолетия ситуация меняется. Если молодой человек не выполнит свои обязанности по военному учету, это может расцениваться как уклонение от военной службы, что затруднит выезд за границу и может иметь серьезные последствия.

Чтобы стать на военный учет, юноша должен обратиться в территориальный центр комплектования по месту жительства, где пройдет обязательное медицинское освидетельствование для определения пригодности к военной службе. Результаты осмотра и другие личные данные вносятся в военно-учетные документы, которые хранятся и используются для дальнейших призывных мероприятий.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ТЦК ранее заявляли о том, что 16-летние школьники должны приехать в Украину, чтобы стать на учет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ki-naslidki-chekayut-16-richnih-yunakiv-ki-1724166039.html
Теги:

Новости

Все новости