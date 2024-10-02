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Как заработать 100 тысяч в Днепре: ТОП вакансий, где платят больше всего

По состоянию на текущий период в городе насчитывается 7504 актуальных вакансий

сегодня, 16:24
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Черновалова Кристина

Днепр, один из крупнейших городов Украины, с каждым годом привлекает все большее количество специалистов разных отраслей. Здесь пересекаются интересы крупных компаний и молодых специалистов, а разнообразие вакансий позволяет каждому найти работу по душе. На сегодняшний день в Днепре открыто более 7500 вакансий, а средняя зарплата достигает 20,500 грн.

Как заработать 100 тысяч в Днепре: ТОП вакансий, где платят больше всего

Работа в Днепре: как найти свое место на современном рынке труда

Что предлагает рынок труда?

Несмотря на сложную ситуацию в стране, в Днепре все еще есть немало сфер, активно развивающихся и ищущих новых специалистов. Это может стать отличным случаем для тех, кто планирует новый карьерный старт или хочет усовершенствовать свои навыки.

Для тех, у кого нет опыта или только начинает строить карьеру, в городе открыто более 2900 вакансий. У студентов тоже есть шанс получить свою первую работу — для них доступно 1712 вакансий. Среди интересных предложений работа для пенсионеров (460 вакансий), ветеранов (690) и даже людей с инвалидностью (680), что подчеркивает инклюзивность рынка труда.

Вот несколько интересных вариантов:

  1. Разведчик
    Зарплата: 20 000 – 120 000 грн
    Если вас привлекают военные профессии, разведка – это то, где вы можете внести настоящий вклад в безопасность страны. От вас потребуется сбор и анализ информации о движении вражеских сил, использовании современных технологий и обеспечении безопасности во время операций. Такая работа подходит людям с сильными аналитическими способностями и желанием действовать на передовой.

  2. Продавец интернет-магазина
    Зарплата: 17 000 – 19 000 грн
    Если вы любите общаться с людьми, работа продавца интернет-магазина может стать идеальным вариантом. Вы будете консультировать клиентов, помогать им выбрать товар, обрабатывать заказы и организовывать доставку. Это прекрасная возможность для тех, кто хочет работать в сфере электронной коммерции и хочет быстро развиваться в этом направлении.

  3. Специалист контакт-центра (теплая база)
    Зарплата: 21 000 – 33 000 грн
    Консультации клиентов – это работа для тех, кто умеет слушать и быстро реагировать. Общение с уже готовой клиентской базой позволяет не только предоставлять информацию, но и создавать доверительные отношения. Эта вакансия подойдет тем, кто любит работать в команде и предоставлять качественный сервис.

Сферы, где ищут специалистов

Разнообразие сфер деятельности поражает. Если вы заинтересованы в IT-отрасли , вас ждут 62 вакансии — это одна из самых востребованных сфер сегодняшнего дня. Для тех, кто предпочитает практическую работу с техникой, автобизнес и автосервис предлагают 234 вакансии.

Строительная отрасль и активно развивающиеся деревообработка в Днепре насчитывают 285 вакансий. В то же время 236 вакансий открыты для архитекторов и дизайнеров интерьера, что делает строительство еще одной интересной сферой развития. Не забывайте и об издательстве и полиграфии, где доступно 46 позиций для творческих профессий.



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