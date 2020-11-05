Как выигрыш от «Родинного Клуба» помог завершить строительство собственного дома

Все любят радовать себя и близких или хотят осуществить заветную мечту. Но сделать это не так просто. Обычно денег хватает только на базовые вещи. Приблизиться к осуществлению своей мечты поможет компания "Родинний Клуб"! Мы поощряем клиентов за покупки, устраивая маркетинговые акции с денежными призами. "Родинний Клуб" работает в Украине уже несколько лет, потому что хочет осуществлять мечты людей!

В марте судьба выбрала 80-летнюю Анну Михайловну Пономареву из солнечного Закарпатья победительницей нашей квартальной акции. Это произошло в присутствии независимого жюри с помощью лототрона. Как только мы узнали о победе женщины, сразу же отправились в древний Ужгород, где и живет Анна. Важное правило "Родинного Клуба" — вручать приз победителям и подписывать все документы с глазу на глаз.

Нам приятно видеть улыбки и искренние эмоции людей. Мы ценим общение с нашими победителями. Поэтому, команда "Родинного Клуба" лично привозит все необходимые документы, которые гарантируют получение денежного приза и памятный именной сертификат.

После вручения главного приза "Родинний Клуб" продолжает интересоваться жизнью своих победителей. На днях наш представитель позвонил Анне из Ужгорода. Нам стало интересно, что же нового у женщины и как она потратила полученные средства. Осуществила ли она свою семейную мечту?

При встрече Анна Михайловна рассказывала, что имеет большую семью: много внуков и правнуков, проживающих далеко от нее. Женщина хотела бы помочь материально своей семье.

"Вместе с внуками еще 11 лет назад затеяла строить дом. Постоянно эта идея отходила на второй план из глобальных проблем, связанных со средствами. Дом мы так и не достроили...".

В телефонном разговоре госпожа Анна радостно сообщила, что потратила деньги на крышу для дома, которая строится уже более десятилетия. Дом находится в живописном селе, где проживает ее дочь вместе с тремя ее правнуками. Анна Михайловна очень любит свою семью, поэтому считает своим долгом завершить строительство дома. Она всегда мечтала оставить его в наследство близким людям.

Также счастливая победительница рассказала о своем досуге. Женщина сейчас очень любит много читать и каждый день узнавать новую информацию. Сегодня именно чтение книг является главным увлечением Анны Михайловны.





Команда "Родинного Клуба" призывает тщательно изучать правила и официальные документы акций, в которых вы участвуете. Обидно, но рядом с добродетельными компаниями является бесстыдные аферисты. Используя название успешной и официальной компании они обманывают людей.

Мы всегда выполняем свои обещания и делаем все для того, чтобы в украинцев не оставалось никаких сомнений в добропорядочности "Родинного Клуба".

"Я больше доверяю "Родинному Клубу", — комментирует счастливая победительница.

Убедиться в честности и прозрачности определения победителей можно на официальной странице "Родинного Клуба" и просмотрев видео-подтверждение.









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