kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 05.11.2020

BTC/USD

14774.28

ETH/USD

401.70

LTC/USD

55.24

НБУ 05.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Как выигрыш от «Родинного Клуба» помог завершить строительство собственного дома
commentss НОВОСТИ Все новости

Как выигрыш от «Родинного Клуба» помог завершить строительство собственного дома

После выигрыша Анна Пономарева смогла достроить собственный дом для правнуков

сегодня, 13:37
Автор:

Станислав Молчанов

Все любят радовать себя и близких или хотят осуществить заветную мечту.  Но сделать это не так просто.  Обычно денег хватает только на базовые вещи.  Приблизиться к осуществлению своей мечты поможет компания "Родинний Клуб"!  Мы поощряем клиентов за покупки, устраивая маркетинговые акции с денежными призами. "Родинний Клуб" работает в Украине уже несколько лет, потому что хочет осуществлять мечты людей!

Как выигрыш от «Родинного Клуба» помог завершить строительство собственного дома

В марте судьба выбрала 80-летнюю Анну Михайловну Пономареву из солнечного Закарпатья победительницей нашей квартальной акции.  Это произошло в присутствии независимого жюри с помощью лототрона.  Как только мы узнали о победе женщины, сразу же отправились в древний Ужгород, где и живет Анна.  Важное правило "Родинного Клуба" — вручать приз победителям и подписывать все документы с глазу на глаз.

Нам приятно видеть улыбки и искренние эмоции людей.  Мы ценим общение с нашими победителями.  Поэтому, команда "Родинного Клуба" лично привозит все необходимые документы, которые гарантируют получение денежного приза и памятный именной сертификат.

После вручения главного приза "Родинний Клуб" продолжает интересоваться жизнью своих победителей.  На днях наш представитель позвонил Анне из Ужгорода.  Нам стало интересно, что же нового у женщины и как она потратила полученные средства. Осуществила ли она свою семейную мечту?

При встрече Анна Михайловна рассказывала, что имеет большую семью: много внуков и правнуков, проживающих далеко от нее.  Женщина хотела бы помочь материально своей семье.

 "Вместе с внуками еще 11 лет назад затеяла строить дом.  Постоянно эта идея отходила на второй план из глобальных проблем, связанных со средствами.  Дом мы так и не достроили...".

В телефонном разговоре госпожа Анна радостно сообщила, что потратила деньги на крышу для дома, которая строится уже более десятилетия.  Дом находится в живописном селе, где проживает ее дочь вместе с тремя ее правнуками.  Анна Михайловна очень любит свою семью, поэтому считает своим долгом завершить строительство дома.  Она всегда мечтала оставить его в наследство близким людям.

Также счастливая победительница рассказала о своем досуге.  Женщина сейчас очень любит много читать и каждый день узнавать новую информацию.  Сегодня именно чтение книг является главным увлечением Анны Михайловны.


Команда "Родинного Клуба" призывает тщательно изучать правила и официальные документы акций, в которых вы участвуете.  Обидно, но рядом с добродетельными компаниями является бесстыдные аферисты.  Используя название успешной и официальной компании они обманывают людей.

Мы всегда выполняем свои обещания и делаем все для того, чтобы в украинцев не оставалось никаких сомнений в добропорядочности "Родинного Клуба".

 "Я больше доверяю "Родинному Клубу", — комментирует счастливая победительница.

Убедиться в честности и прозрачности определения победителей можно на официальной странице "Родинного Клуба" и просмотрев видео-подтверждение.




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ