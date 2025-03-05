Как в Украине отмечают 8 марта: будет ли выходной для украинцев

Международный женский день, который отмечают 8 марта, имеет в Украине особое значение. Этот праздник трансформировался от советской традиции к более современному видению прав женщин, гендерному равенству и весеннему дню уважения к женщинам. Несмотря на дискуссии по поводу его целесообразности, многие украинцы продолжают отмечать этот день, придавая ему новые смыслы.

Иллюстративное фото

В этом году, как и в прошлые, выходного в честь 8 марта в Украине не будет, в связи с военным положением. И хотя 8 марта 2025 приходится на субботу, переноса выходного не будет также.

История праздника

8 марта берет свое начало с женского движения за равные права и условия труда, возникшее в конце XIX – начале XX века. В 1910 году на конференции социалисток в Копенгагене Клара Цеткин предложила сделать этот день международным. Впоследствии в СССР 8 марта стало официальным праздником, однако в советской пропаганде его первобытный феминистический смысл нивелировался, превратившись в "день женственности и красоты".

Современное отношение к 8 марта в Украине

После обретения независимости в Украине 8 марта оставалось государственным праздником и выходным днем. Однако с 2014 года, особенно на фоне декоммунизации, все больше людей стали подвергать сомнению целесообразность этого дня в официальном календаре. В 2023 году Украинский институт национальной памяти предложил изъять 8 марта из списка государственных выходных, отмечая, что он является советским наследием.

Несмотря на это, многие украинские продолжают праздновать 8 марта, придавая ему новые смыслы. Для одних это день борьбы за права женщин, для других – возможность выразить уважение и признательность женщинам.

Как отмечают 8 марта в Украине?

1. Феминистические акции и марши

Феминистические организации проводят марши по правам женщин в Киеве, Львове, Харькове и других городах. Они напоминают о неравной оплате труда, домашнем насилии и других проблемах, с которыми сталкиваются женщины. Такие акции проходят под лозунгами борьбы за равные права и гендерное равенство.

2. Поздравления и подарки

Несмотря на изменение отношения к празднику, многие украинские продолжают традицию дарить женщинам цветы, сладости и символические подарки. Самыми популярными цветами остаются тюльпаны и мимозы, символизирующие весну.

3. Празднование в семейном кругу и на работе

В некоторых компаниях руководство устраивает небольшие приветствия для женщин. В семьях мужчины часто готовят завтрак или ужин для своих жен, матерей и сестер, чтобы сделать им приятный день.

Останется ли 8 марта официальным праздником в Украине?

Дискуссии по поводу будущего 8 марта продолжаются. Некоторые считают, что этот день нужно переосмыслить и оставить как символ борьбы за права женщин. Другие поддерживают отмену официального выходного, отмечая, что настоящее уважение к женщинам должно проявляться каждый день, а не только раз в год.

Несмотря на это, 8 марта в Украине остается днем, когда женщины получают дополнительное внимание, а общество еще раз задумывается о гендерном равенстве и женских правах.