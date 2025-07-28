logo

BTC/USD

118899

ETH/USD

3879.27

USD/UAH

41.8

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Как в Украине изменился уровень коррупции с начала войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Как в Украине изменился уровень коррупции с начала войны

Опрос показал ощущение украинцев к уровню коррупции в стране после 24 февраля 2022 года.

28 июля 2025, 14:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Каждый десятый украинец считает, что после начала войны в Украине снизился уровень коррупции. Однако 8 из 10 уверены, что коррупция с 2022 года в Украине только увеличилась. Таковы результаты опроса Active Group, которая спросила украинцев, о том, как изменился уровень коррупции с начала полномасштабного вторжения.

Как в Украине изменился уровень коррупции с начала войны

Как изменился уровень коррупции в Украине. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, большинство украинцев считают, что уровень коррупции в Украине вырос по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года. Такое мнение высказали 81,1% опрошенных. О понижении коррупционного уровня заявили 10,4% респондентов.

Как изменился уровень коррупции в Украине по мнению украинцев:

  • — увеличился – 47,6%
  • — скорее увеличился – 34,2%
  • — скорее уменьшился – 9%
  • — уменьшился – 1,4%
  • — затрудняюсь ответить – 7,8%

Как в Украине изменился уровень коррупции с начала войны - фото 2

Как изменился уровень коррупции в Украине

Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией.

  • — делает все возможное и чуть больше – 3,1%
  • — в большей степени достаточно – 10%
  • — в большей степени недостаточно – 37,2%
  • — категорически недостаточно – 31,3%
  • — способствуют увеличению коррупции – 14,1%
  • — затрудняюсь ответить – 4,3%

Как в Украине изменился уровень коррупции с начала войны - фото 3

Достаточно ли украинские антикоррупционные органы борются с коррупцией

Опрос Active Group был проведен после скандального законопроекта 12414, предусматривающего подчинение независимых антикоррупционных органов НАБУ и САП под контроль Генпрокуратуры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ОП огромная проблема после попытки ликвидации независимости НАБУ и САП.

Также "Комментарии" писали, что украинцы определили сроки, когда закончится война.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости