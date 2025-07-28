Как в Украине изменился уровень коррупции с начала войны

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Slava Kot
Каждый десятый украинец считает, что после начала войны в Украине снизился уровень коррупции. Однако 8 из 10 уверены, что коррупция с 2022 года в Украине только увеличилась. Таковы результаты опроса Active Group, которая спросила украинцев, о том, как изменился уровень коррупции с начала полномасштабного вторжения.
Как изменился уровень коррупции в Украине. Фото из открытых источников
Согласно результатам опроса Active Group, большинство украинцев считают, что уровень коррупции в Украине вырос по сравнению с периодом до 24 февраля 2022 года. Такое мнение высказали 81,1% опрошенных. О понижении коррупционного уровня заявили 10,4% респондентов.
Как изменился уровень коррупции в Украине по мнению украинцев:
Как изменился уровень коррупции в Украине
Также Active Group спросили украинцев, как они оценивают усилия антикоррупционных органов в борьбе с коррупцией.
Достаточно ли украинские антикоррупционные органы борются с коррупцией
Опрос Active Group был проведен после скандального законопроекта 12414, предусматривающего подчинение независимых антикоррупционных органов НАБУ и САП под контроль Генпрокуратуры.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ОП огромная проблема после попытки ликвидации независимости НАБУ и САП.
Также "Комментарии" писали, что украинцы определили сроки, когда закончится война.