Как уменьшить нагрузку на сеть: Укрэнерго назвал пиковые часы

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Амбарцумян Анна
Укрэнерго счел ограничения на потребление электроэнергии на сегодня, 24 сентября. От так графики пока отменены, впрочем потребителей призывают экономно использовать электроэнергию особенно с 16:00 до 22:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Состояние энергосистемы в Украине. Фото из открытых источников
По утрам из-за боевых действий и других причин без электроснабжения остаются полностью или частично 536 населенных пунктов. Новые случаи обесточивания зафиксированы в результате боевых действий в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Херсонской областях. Также из-за технических неполадок без электричества остались потребители в Сумской области.
Отметим, потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области.
Согласно условным графикам, разные очереди ограничений предусматривают следующие периоды отключения электроэнергии в сутки:
1 очередь – 4 часа ограничений
2 очередь – 8 часов ограничений
3 очередь – 12 часов ограничений
4 очередь – более 12 часов ограничений
Облэнерго самостоятельно определяют, как распределить эти ограничения в течение суток, формируя соответствующие графики для каждого региона.
НЭК "Укрэнерго" оценивает существующую мощность и прогнозирует потребление электрической энергии каждый час суток следующего дня. Если потребление превышает производство, главный диспетчер украинской энергосистемы распоряжается использовать стабилизационные или экстренные отключения всем операторам системы распределения. Без ограничения потребления могут возникнуть многочисленные аварии.
Отключения делятся на два типа: стабилизационные и экстренные. Стабилизационные отключения производятся по графику, в то время как экстренные происходят без предупреждения и определенного времени.
Как узнать о графиках стабилизационных отключений
Актуальный график стабилизационных отключений доступен на сайте ДТЭК в разделе "Отсутствует электроэнергия". Кроме того, графики отключений теперь можно найти в чат-боте ДТЭК Viber и Telegram.
Киевская область – графики отключений;
Винницкая область – графики отключений;
Волынская область – графики отключений;
Днепропетровская область – графики отключений;
Донецкая область – графики отключений;
Житомирская область – графики отключений;
Закарпатская область – графики отключений;
Запорожская область – графики отключений;
Ивано-Франковская область – графики отключений;
Кировоградская область – графики отключений;
Львовская область – графики отключений;
Николаевская область – графики отключений;
Одесская область – графики отключений;
Полтавская область – графики отключений;
Ровенская область – графики отключений;
Сумская область – графики отключений;
Тернопольская область – графики отключений;
Харьковская область – графики отключений;
Херсонская область – графики отключений;
Хмельницкая область – графики отключений;
Черкасская область – графики отключений;
Черновицкая область – графики отключений;
Черниговская область – графики отключений.
Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.
Энергетики призывают граждан не включать одновременно энергоемкие приборы после возобновления электроснабжения, поскольку это может значительно повысить нагрузку на сеть и привести к авариям.
Напомним, из-за обстрелов врагом энергетической инфраструктуры возможны обесточения. Чтобы оставаться на связи в таких условиях, воспользуйтесь простыми советами , опубликованными на официальной странице Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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