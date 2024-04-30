Как украинка получила титул Miss Eco International и стала послом ООН

В последние годы мир привык видеть победительниц конкурсов красоты как символов грации и красоты. Однако для 26-летней Ангелины Усановой недавняя победа на конкурсе Miss Eco International 2024 в Египте символизирует гораздо больше. Она не просто принесла честь своей стране, но стала голосом экологических изменений на международном уровне.

Ангелина Усанова одержала победу на Miss Eco International 2024

В этом году Усанова стала первой украинкой, получившей корону на этом высокопрофильном мероприятии, став также первой участницей из Европы, получившей этот титул за последние девять лет. Ее успех на международной арене является показателем не только ее личной привлекательности и интеллекта, но и глубокого понимания глобальных проблем, таких как экология и защита окружающей среды.

Достижение Усановой не случайно. Как отмечено в ее Instagram, подготовка к конкурсу была тщательной и вдумчивой, с акцентом на выборе высококвалифицированных специалистов и поддержкой от ее "золотой команды". Особое внимание привлек ее наряд на церемонии награждения — платье, созданное из переработанных материалов, которое символизировало мужество и стойкость Украины в войне.

Победа на Miss Eco International привела к назначению Усановой послом доброй воли ООН по экологии. Эта роль открывает новые возможности для реального влияния на экологические инициативы и подчеркивает ее обязательства перед планетой, особенно в сфере сохранения природы и развития экотуризма.

Кроме ее роли в моделинге и музыке, Усанова активно вовлечена в культурную дипломатию и образовательные программы, оказывая помощь украинским беженцам и проводя благотворительные мероприятия для поддержки пострадавших от конфликтов. Она также активно продвигает йогу и медитацию как средства психологической поддержки, подкрепляя свою роль в качестве посланницы по вопросам ментального здоровья и благополучия.