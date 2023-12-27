За последний год в украинцев изменилась вера в победу в войне

В победу Украины верят более 88% украинцев. Этот показатель на 5% меньше, чем был в декабре 2022 года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.



Сколько украинцев верит в победу Украины в войне. Фото из открытых источников

Согласно опросу, однозначно в победу Украины верит 63,3% украинцев, еще 24,8% указали, что скорее верят. Сомневаются в победе Украины в войне против России 5% опрошенных.

Отметим, что в прошлом году в безоговорочную победу Украины верило 78%, в то время как сегодня этот показатель снизился на 15%. Одновременно выросла позиция респондентов, считающих, что Украина скорее победит – с 15% в 2022 году до 25% в 2023 году. Таким образом уровень веры в победу Украины изменился с 93% до 88% в 2023 году.





Сколько украинцев верит в победу в войне Исследование Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива

Также большинство украинцев верят в победу в краткосрочной перспективе – 58%. Из них 6% считает, что победа будет в ближайшие месяцы, 21% – к лету 2024 года, а еще 31% ожидает победы через 1-2 года. В победу в среднесрочной перспективе верят 15% опрошенных, избравших вариант 3-5 лет. Только 2,5% украинцев считают, что Украина не одержит победу за их жизнь.

Если разбивать по регионам, то у всех доминирует позиция, что Украина одержит победу. Однако на юге Украины скептиков больше чем в других регионах – 10% сомневаются в положительном окончании войны для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, кто бы победил Кравчука на выборах 1991 года, если бы украинцы голосовали сегодня.

Также "Комментарии" писали, кого из современников хотели бы видеть украинцы на банкноте 2000 гривен.