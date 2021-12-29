Как спасти животное от стрессов во время фейерверков в новогодние праздники: ветеринары дали советы

Новогодняя ночь в столице снова окажется громкой, многие горожане будут запускать фейерверки, радуясь, что пришел новый год. От этих взрывов больше всего напуганы наши четырёхлапые друзья, им новации пиротехнической техники совсем не нравятся. Поэтому ветеринары Киева дают свои рекомендации по поводу того, как обезопасить от ослепительных вспышек домашних любимцев. Об этом сообщает КГГА.

Животные очень боятся фейерверков (фото из открытых источников)

По словам Натальи Мазур, после новогодних выходных к специалистам за помощью идет немало жителей города. Их любимцы получили стресс от выпущенных во дворах петард, некоторые испугавшиеся их убегают или прячутся от владельцев в безопасное место. В такой момент животное даже под машину броситься может. Ветеринары говорят, что даже дрессированные собаки не могут привыкнуть к внезапному взрыву. Так же смертельно опасные произведения пиротехников для птиц, они в шокированном состоянии, перестают ориентироваться в пространстве, могут влететь в здание или врезаться в стекло автомобиля.

По этой причине специалисты советуют выгуливать своих домашних питомцев в безопасных местах, как подальше от мест шумных празднований. При этом с четырехлапыми питомцами в такое время следует гулять утром или днем, пока не запускают петарды на улицах.

В новогодние выходные выводите любимцев на улицу на поводке. Когда вблизи вас взорвался фейерверк, нужно удержать шокированное животное, погладить. Обнять и успокоить. Так же, по консультации врача-ветеринара, нужно приобрести на такой случай успокаивающие препараты для вашей собаки. И, конечно, следует делать замечание нарушителю, пускающему в небо петарды или другие пиротехнические средства.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что вэтеринар из Черновцов прославился на весь мир своими певческими дуэтами с четырехлапыми пациентами.

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